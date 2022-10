Torreense-E. Amadora, 1-0: Gustavo resolve à lei da bomba

O Torreense estreou-se a ganhar em casa na 2ª Liga, impondo a primeira derrota na prova ao Estrela da Amadora. A equipa de Pedro Moreira assumiu as rédeas do encontro desde metade da primeira parte e materializou esse domínio à lei da bomba por intermédio do central brasileiro Gustavo Marques, com um remate forte que só parou no fundo das redes de Brígido aos 74'. Vitória justa dos anfitriões que deixam o lugar de lanterna-vermelha e sobem à condição ao 13° lugar com sete pontos. Os tricolores seguem em 7º com 11 pontos.





: D. G.