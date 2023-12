Torreense-Leixões, 0-0: Turma de Torres Vedras não vence em casa no campeonato há três meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense prolongou o hiato de triunfos em casa, onde não vence há três meses para a 2.ª Liga, depois de hoje ter cedido um empate 0-0 com o Leixões, em jogo da 12.ª jornada.

Com este resultado, os 'azuis-grená' - que não triunfam em casa para o campeonato desde o dia 3 de setembro, quando bateram a Oliveirense, por 3-1 - ocupam a quinta posição, com 20 pontos, enquanto o Leixões subiu ao 13.º posto, com 13 pontos.

A intensidade foi premissa nos minutos iniciais e, logo aos quatro minutos, o Torreense poderia ter ficado reduzido a 10 elementos: o avançado Jorge Correa fez uma entrada perigosa sobre Renato Soares, sendo que o árbitro Artur Soares Dias foi alertado pelo VAR para analisar um possível lance para expulsão.

Todavia, o 'juiz' da Associação de Futebol do Porto optou por manter o cartão amarelo ao argentino.

O ritmo de jogo permaneceu alto e Adriano Amorim, aos 11 minutos, deu o primeiro sinal de perigo, mas Vágner, com a perna direita, afastou o perigo.

Aos 18, Jorge Correa tentou um 'chapéu' a Ricardo Ribeiro, mas foi novamente o Leixões a criar perigo por intermédio de Léo Bolgado, que subiu a zonas avançadas para cabecear perto do poste esquerdo da baliza do Torreense.

Até ao intervalo, o equilíbrio manteve-se, destacando-se os seis cartões amarelos exibidos.

Aos 62, Danrlei Santos esteve próximo de inaugurar o marcador -- o remate passou perto do poste esquerdo -, mas foi o Torreense a dominar até ao fim da partida.

Contudo, a formação de Torres Vedras não conseguiu chegar ao tento da vitória e quebrar um 'jejum' de triunfos na condição de visitado.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Leixões, 0-0.

Equipas:

Torreense: Vágner, Joãozinho, Cristian Tassano, João Afonso, Keffel Resende (Simãozinho, 63), Neneco Renteria, Sebastián Guzman (Juan Balanta, 46), André Rodrigues, Jorge Correa (Carnejy Antoine, 46), Pipe Gómez e Welthon (Patrick Fernandes, 79).

(Suplentes: Carlos Henriques, Benny, Carnejy Antoine, Simãozinho, Marvin Elimbi, Jonathan Arriba, Rodrigo Borges, Patrick Fernandes e Juan Balanta).

Treinador: Rui Ferreira.

Leixões: Ricardo Ribeiro, Rafael Silva, Léo Bolgado, Danrlei Santos, Fábio Baptista (Moshood, 79), André Simões (Alhasan Wakaso, 90+3), Evrard Zag (Rafa Freitas, 59), Renato Soares Fabinho, 90+3), João Amorim, Adriano Amorim e Paulité.

(Suplentes: Igor Stefanovic, Moisés Conceição, Rafa Freitas, Manuel Namora, Moshood, Alhasan Wakaso, Fabinho, Ricardo Teixeira e Rafael Vieira).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jorge Correa (02), Pipe Gómez (22), Renato Soares (22), Neneco Renteria (23), Léo Bolgado (45), Evrard Zag (45+1), Joãozinho (67), Paulité (68) e João Amorim (89).

Assistência: 673 espectadores.