Torreense-Mafra, 0-0: poucas oportunidades em jogo a zeros

O Torreense e o Mafra foram este domingo incapazes de desfazer um 'nulo' (0-0), em jogo da 10.ª jornada da 2.ª Liga, disputado em Torres Vedras. Com este resultado, o emblema 'azul grená' - que somou o terceiro jogo sem vencer na condição de visitado - subiu ao quarto posto, com 16 pontos, ao passo que a equipa de Mafra - com o técnico Silas na bancada devido a castigo - ascendeu ao oitavo lugar, com 14 pontos em 10 rondas já disputadas.

A primeira oportunidade de golo surgiu já em cima do intervalo, a favor do Mafra, mas Nibe não teve 'engenho' para bater Vágner na sequência de uma superioridade numérica.

Num jogo em que as situações de golo foram escassas, Welthon podia ter inaugurado o marcador, aos 63 minutos, mas o remate do avançado, já dentro da área, acabou por sair ao lado do poste esquerdo.

A tentativa do brasileiro animou o conjunto de Torres Vedras que, nos instantes seguintes, viu Guzman testar a atenção do guarda-redes Elías Ólafsson.

Respondeu, de cabeça, Mesaque Djú, mas sem eficácia, sendo que o marcador não viria a alterar-se até final, conferindo justiça ao que as duas equipas produziram durante o encontro.

Ainda que, já em período de compensação, ambos os conjuntos tenham tentado aproximar-se das balizas adversárias na procura de arrecadar os três pontos.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Mafra, 0-0.

Equipas:

Torreense: Vágner, Marvin Elimbi (João Afonso, 46), Cristian Tassano, Joãzinho, Anthony D'Alberto (Jonathan Arriba, 46), Juan Balanta (Renteria, 81), Sebastián Guzman, David Tavares (Patrick Fernandes, 63), Keffel Resende, Jorge Correa (André Rodrigues, 63) e Welthon.

(Suplentes: Ricardo Fernandes, João Afonso, Benny, Jonathan Arriba, André Rodrigues, Rodrigo Borges, Patrick Fernandes, Pipe Gómez e Renteria).

Treinador: Rui Ferreira.

Mafra: Elías Ólafsson, Ousmane Diao, João Goulart (Gui Ferreira, 46), Pedro Barcelos, Victor Bak Jensen, Pedro Bravo (Chris Kouakou, 58), Miguel Sousa (Lucas Gabriel, 58), Mesaque Djú (Juan Felipe Moreno, 84), Mário Balbúrdia (André Lopes, 78), Nibe e Diogo Almeida.

(Suplentes: André Paulo, Pontus Texel, André Lopes, Gui Ferreira, Chris Kouakou, Lucas Gabriel, Juan Felipe Moreno, Madi Queta e Rodrigo Matos).

Treinador: José Esteves.

Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Marvin Elimbi (13), Pedro Bravo (35), Diogo Almeida (51), David Tavares (53), André Rodrigues (83), Sebastián Guzman (88) e Patrick Fernandes (89).

Assistência: 1.357 espectadores.