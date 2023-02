Torreense-Moreirense, 1-0: Simão Rocha abate líder com golo aos 90'+5

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa Simão Rocha garantiu a vitória do Torreense sobre o líder Moreirense, já em tempo de compensação, em jogo da 20.ª jornada da Liga Sabseg, disputado esta sexta-feira no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Aos 90+5, o defesa surgiu na área e, após uma primeira tentativa de Jovan Lukic, só teve de encostar para garantir o regresso do emblema do oeste aos triunfos, depois da derrota na visita ao Nacional (3-1) na ronda anterior.

Com este desfecho, o conjunto orientado por Pedro Moreira subiu ao 12.º lugar, com 24 pontos, enquanto a formação comandada por Paulo Alves mantém a liderança, com 46 pontos, mas pode agora ver a distância ser encurtada pelos adversários diretos na luta pela subida.

O jogo começou com as duas equipas a estudarem a tática adversária e na primeira parte apenas há a ressalvar dois lances de perigo, ambos para a formação visitada.

Aos 24 minutos, Diego Raposo só não abriu o ativo porque Frimpong se colocou à frente e efetuou um corte crucial, sendo que, a cinco minutos do intervalo, valeu uma grande intervenção de Kewin Silva a um remate de João Vieira fora da área.

Na etapa complementar, e já depois de o técnico Paulo Alves ter feito entrar Pedro Aparício e Kodisang ao intervalo, os 'cónegos' aumentaram o caudal ofensivo, todavia, sem conseguirem levar os seus intentos avante.

Aos 74 minutos, Madson Monteiro, que havia entrado para o lugar de Pedro Amador instantes antes, arrancou até à linha de fundo e cruzou para André Luís, que não teve engenho para finalizar ao primeiro poste.

Já depois de uma ameças de Gonçalo Franco, aos 83, foi em tempo de compensação que a partida se decidiu. Aos 90+5, Jovan Lukic, numa primeira tentativa, obrigou Kewin Silva a uma grande intervenção, contudo, a bola sobrou para Simão Rocha, que, de pronto, 'disparou' para o golo da vitória.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense -- Moreirense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Simão Rocha, 90+5 minutos.

Equipas:

- Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, João Lameira, Cícero Alves (Guilherme Morais, 85), Juan Balanta (Joe-Loic Affamah, 85), Diego Raposo (Renato Santos, 71), João Vieira (Jovan Lukic, 71) e Patrick Fernandes (Harramiz, 58).

(Suplentes: Carlos Henriques, Guilherme Morais, Santiago Godoy, Harramiz, Joe-Loic Affamah, João Paulo, Renato Santos, Keffel Resende e Jovan Lukic).

Treinador: Pedro Moreira.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Lawrence Ofori (Steven Petkov, 89), Soriano Mané (Kodisang, 46), João Camacho (Pedro Aparício, 46), Gonçalo Franco, Pedro Amador (Madson Monteiro, 67) e André Luís (Platiny, 82).

(Suplentes: Ricardo Silva, Fábio Pacheco, Pedro Aparício, Kodisang, Lucas Freitas, Madson Monteiro, Steven Petkov e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Soriano Mané (17), João Camacho (36), Cícero Alves (47) e Nuno Campos (78).

Assistência: 571 espetadores.