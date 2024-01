Torreense-Penafiel, 1-0: golo de Benny decide jogo

Um golo solitário de Benny, de grande penalidade, permitiu ao Torreense bater o Penafiel 1-0 e regressar aos triunfos na Liga SABSEG, no fecho da primeira volta.

Em jogo da 17.ª jornada, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, o tento do médio, aos 45'+4, foi o suficiente para o emblema azul grená fechar a primeira volta no quinto lugar, com 27 pontos, os mesmos do que o Tondela e mais dois do que Mafra e Paços de Ferreira.

Já o Penafiel encerra a jornada na 15.ª posição, com 18 pontos, mais um do que o Leixões, primeira equipa em zona de descida.

O início de jogo foi equilibrado e só aos 23 minutos Welthon criou o primeiro lance de perigo, obrigando Pedro Silva a uma defesa complicada.

No entanto, foi preciso esperar até ao tempo de compensação da primeira parte para que o marcador fosse inaugurado: aos 45'+1, Diogo Brito cortou com o braço o cabeceamento de Neneco Renteria e Benny, na conversão da grande penalidade, fez o primeiro e único tento da partida.

Ao intervalo, o árbitro Carlos Teixeira, da Associação de Futebol de Vila Real, foi substituído por Ricardo Moreira devido a lesão, e, na etapa complementar, pouca história houve para contar.

O conjunto orientado por Hélder Cristóvão subiu as linhas à procura de levar pontos de Torres Vedras, mas não teve êxito, perante um Torreense que teve a astúcia para travar todas as investidas penafidelenses.

E quando não foram os defesas a evitar o golo, foi o guarda-redes Vágner, que, aos 83', esteve em plano de destaque, ao defender um cabeceamento de Hugo Firmino, ou até a barra da baliza, que, no minuto seguinte, impediu novamente o golo ao avançado.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Penafiel, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Benny, 45'+4 (grande penalidade).

Equipas:

- Torreense: Vágner, Marvin Elimbi (Rodrigo Borges, 74), João Afonso, Neneco Renteria (Pipe Gómez, 68), Joãozinho, Keffel Resende, Benny (Lucas Silva, 74), Juan Balanta, André Rodrigues, Jorge Correa (Patrick Fernandes, 64) e Welthon (Sebastián Guzmán, 65).

(Suplentes: Carlos Henriques, Verjaga, David Tavares, Joanthan Arriba, Lucas Silva, Rodrigo Borges, Patrick Fernandes, Sebastián Guzmán e Pipe Gómez).

Treinador: Manuel Tulipa.

- Penafiel: Pedro Silva, Rúben, João Miguel, Diogo Brito (Miguel Maga, 80), Adílio Santos (Gabriel Barbosa, 63), João Oliveira (Pedro Vieira, 74), Reko (Chico Teixeira, 46), Filipe Cardoso, João Silva, Hélder Suker (Hugo Firmino, 63) e Robinho.

(Suplentes: Manuel Baldé, Bruno Pereira, Hugo Firmino, Gabriel Barbosa, Chico Teixeira, Diogo Batista, Rúben Freitas, Miguel Maga e Pedro Vieira).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Reko (10), Neneco Renteria (35), Welthon (54), Patrick Fernandes (77) e Vágner (85).

Assistência: 477 espetadores