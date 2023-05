Torreense-Penafiel, 5-1: Goleada no regresso aos triunfos

O Torreense regressou aos triunfos depois de golear o Penafiel, por 5-1, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga Sabseg, disputado este domingo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

O estreante Elie, defesa central que alinha pelos juniores do clube, e o colega de posição Gustavo Marques adiantaram a equipa de Pedro Moreira na primeira parte, sendo que, na etapa complementar, Santiago Godoy, Renato Santos e Neneco Renteria ampliaram a vantagem, instantes antes de Gustavo Marques efetuar um corte infeliz e reduzir a diferença para a equipa liderada por Hélder Cristóvão.

Com este resultado, num jogo em que as duas equipas já entraram em campo com o objetivo da permanência alcançado, o emblema do Oeste encerra um ciclo de três jornadas sem vencer, ascendendo à oitava posição, com 44 pontos, enquanto o Penafiel ocupa o 13.º posto, com 39.

Aos 13 minutos, na sequência de um livre de João Lameira, o estreante Elie, de 19 anos apenas, aproveitou uma assistência de Gustavo Marques para, ao segundo poste e também de cabeça, inaugurar o marcador.

Três minutos depois, Santiago Godoy só não dilatou a vantagem porque o guarda-redes forasteiro estava atento e 'voou' para defender o cabeceamento.

Os lances de cabeça revelaram-se bem trabalhados pelo conjunto comandado por Pedro Moreira e viriam a ter novamente reflexo aos 27 minutos, quando Gustavo Marques colocou a bola bem junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Filipe Ferreira. No minuto seguinte, os azuis-grená só não chegaram ao terceiro porque Santiago Godoy, sem qualquer oposição, não conseguiu aproveitar um roubo de bola de Frédéric Maciel em zona adiantada do terreno.

Na etapa complementar, a formação da casa confirmou a superioridade e chegou ao terceiro através de Santiago Godoy, que deu o melhor destino a um ressalto ganho já dentro da área, aos 57. Nos últimos 30 minutos, houve ainda tempo para mais três golos. Aos 77, Renato Santos finalizou com facilidade depois de um belo trabalho individual do inspirado João Vieira, e, no minuto seguinte, foi Renato Santos a assistir Neneco Renteria para o quinto golo do Torreense.

O melhor que o Penafiel conseguiu foi um tento de honra, aos 82, na sequência de um corte infeliz de Gustavo Marques.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense -- Penafiel, 5-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Elie, 13 minutos.

2-0, Gustavo Marques, 27.

3-0, Santiago Godoy, 56.

4-0, Renato Santos, 77.

5-0, Neneco Renteria, 78.

5-1, Gustavo Marques, 82 (própria baliza).

Equipas:

- Torreense: Carlos Henriques, Nuno Campos, Gustavo Marques, Elie, Simão Rocha (Keffel Resende, 80), João Lameira, Guilherme Morais (Neneco Renteria, 64), Frédéric Maciel (Joe-Loic Affamah, 72), Juan Balanta (João Vieira, 64), Renato Santos e Santiago Godoy (Harramiz, 80).

(Suplentes: Vagner, Harramiz, João Vieira, Joe-Loic Affamah, Patrick Fernandes, João Paulo, Picas, Neneco Renteria e Keffel Resende).

Treinador: Pedro Moreira.

- Penafiel: Filipe Ferreira, Silvério Júnio (Édi Semedo, 60), João Miguel, Filipe Cardoso, Bruno Pereira (João Oliveira, 75), Rodrigo Valente (Feliz Vaz, 60), Reko (Adriano Castanheira, 60), Diogo Batista, Simãozinho, Roberto e Adílio Santos.

(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, Édi Semedo, Adriano Castanheira, João Oliveira, Vasco Braga, Feliz Vaz e Mica Silva).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Reko (18) e Roberto (71).

Assistência: 637 espetadores.