Torreense-Tondela, 0-3: primeira parte de luxo dá triunfo confortável aos beirões

O Tondela venceu o Torreense, por 3-0, com três golos na primeira parte do jogo da sexta jornada da 2.ª Liga, disputado este domingo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Daniel dos Anjos bisou e Telmo Arcanjo marcou um golo no triunfo que permite aos tondelenses ascenderem à quinta posição, com 10 pontos. Já a equipa de Torres Vedras permanece em zona de despromoção, com apenas quatro.

O jogo começou melhor para os visitantes que, logo aos três minutos, inauguraram o marcador por Daniel dos Anjos. O jogador surgiu ao segundo poste, onde só teve de desviar para a baliza, depois de um primeiro remate de Rafael Barbosa.

Aos 20 minutos, o avançado podia ter voltado a marcar, valendo uma excelente defesa de Vagner, mas, no minuto seguinte, o guarda-redes do Torreense nada conseguiu fazer para evitar novo tento. Numa jogada de ataque rápido, o número '9' do Tondela surgiu isolado, a passe de Telmo Arcanjo, finalizando com sucesso.

Já a acabar a primeira parte, inverteram-se os papéis e Daniel dos Anjos assistiu Telmo Arcanjo para aumentar a diferença. O médio recebeu a bola do avançado e, depois de protagonizar uma excelente jogada individual em que ultrapassou vários adversários, rematou rasteiro ao canto inferior direito da baliza de Vagner.

Na etapa complementar, a formação comandada por Nuno Manta Santos podia ter reduzido, mas o cabeceamento de Renato Santos, ao segundo poste, foi travado com uma defesa apertada de Babacar Niasse, aos 57'.

A quatro minutos do fim do tempo regulamentar, o jogo foi interrompido para ser prestada assistência médica a um adepto que sofreu uma quebra de tensão, porém, o mesmo foi reatado poucos minutos depois, tendo terminado com a vitória da equipa visitante, que terminou o jogo em inferioridade numérica, devido à lesão do defesa Manuel Hernando.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Tondela, 0-3

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Daniel dos Anjos, 03 minutos.

0-2, Daniel dos Anjos, 21.

0-3, Telmo Arcanjo, 43.

Equipas:

- Torreense: Vagner, Rui Silva, João Paulo, Gustavo Marques (João Afonso, 35), Simão Rocha (Keffel Resende, 46), João Lameira, Neneco Renteria (Cícero Alves, 35), Guilherme Morais (Diego Raposo, 69), Picas, Renato Santos e Mateus (João Vieira, 46)).

(Suplentes: Léo Navacchio, João Afonso, Frédéric Maciel, Midana Sambú, Diego Raposo, João Vieira, João Cardoso, Keffel Resende e Cícero Alves).

Treinador: Nuno Manta Santos.

- Tondela: Babacar Niasse, Marcelo Alves, Manuel Hernando, Ricardo Alves, Tiago Almeida, Telmo Arcanjo (Cuba, 69), Jota, Khacef, Bebeto (Rodrigo Fajardo, 85, Rafael Barbosa (Betel Munhungo, 85) e Daniel dos Anjos (Rúben Fonseca, 71).

(Suplentes: Tear, Rafael Alcobia, Rúben Fonseca, Cuba, Matias Lacava, Rodrigo Fajardo, Betel Munhungo e Simão Duarte).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Guilherme Morais (33), Picas (36), Khacef (39), João Afonso (49) e João Lameiras (69). Cartão vermelho direto para o treinador do Tondela, Tozé Marreco (48).

Assistência: 864 espetadores.