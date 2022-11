Torreense-Vilafranquense, 0-1: Sangaré encerra 'jejum' de vitórias com golo na compensação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Sangaré, aos 90'+3 minutos, permitiu esta sexta-feira ao Vilafranquense vencer no reduto do Torreense por 1-0, no jogo inaugural da 13.ª jornada da 2.ª Liga de futebol, e regressar aos triunfos sete jornadas depois.

Com o triunfo em Torres Vedras, a equipa de Vila Franca de Xira, que não vencia desde a sexta jornada, sobe, provisoriamente, ao quarto lugar, com 21 pontos, enquanto a formação da casa, que averbou o terceiro desaire consecutivo, ocupa a 15.ª posição, com 10 pontos.

O equilíbrio foi nota dominante na primeira parte, com a equipa de Rui Borges, sem o castigado Nené, a assumir maior controlo da bola e a tentar chegar ao ataque em jogo organizado, enquanto a formação orientada por Pedro Moreira apostava, sobretudo, no contra-ataque.

E pertenceram mesmo à equipa da casa os principais lances dos primeiros 45 minutos, com destaque para as tentativas de Frédéric Maciel, em duas ocasiões, de Picas e também de João Vieira, todas travadas pelo guarda-redes Pedro Trigueira.

Na etapa complementar, a toada do encontro manteve-se e, aos 67 minutos, o médio Juan Balanta viu o seu remate quase trair Pedro Trigueira, após um ressalto no relvado.

Quando o ritmo da partida fazia antever um empate, eis que Balla Sangaré, que tinha entrado na partida aos 65 minutos, aproveitou um bom cruzamento de Eric Veiga, na conversão de um canto, para se antecipar a Vagner e, de cabeça, encerrar o 'jejum' de vitórias da equipa.

Já o Torreense, que hoje não contou com avançado Mateus na ficha de jogo, poderá terminar a jornada em zona de despromoção, caso Trofense ou BSAD ganhem os respetivos embates.



Ficha de jogo

Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense-Vilafranquense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Balla Sangaré, 90'+3 minutos.

Equipas:

- Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Keffel, Juan Balanta (Duarte Carvalho, 80), Guilherme Morais, João Lameira (Cícero Alves, 62), Frédéric Maciel (Midana Sambú, 62), Picas (Diego Raposo, 89) e João Vieira (João Oliveira, 80).

(Suplentes: Carlos Henriques, Midana Sambú, Diego Raposo, João Oliveira, Rui Silva, Duarte Carvalho, João Paulo, Neneco Renteria e Cícero Alves).

Treinador: Pedro Moreira.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Gabriel Pereira, Eric Veiga, Luís Silva, André Ceitil, Idrissa Dioh (Umaro Baldé, 80), Edson Farias (Balla Sangaré, 65), Bernardo Martins e João Mário (Leandro Tipote, 65).

(Suplentes: Fábio Duarte, Kike Hermoso, Balla Sangaré, Suliman, Umaro Baldé, Ricardo Dias, Sílvio, Idrisa Sambú e Leandro Tipote).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Frédéric Maciel (43), João Lameira (50), Balla Sangaré (70), Leandro Tipote (81), Luís Silva (82), Léo Alaba (88) e Bernardo Martins (90+1).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.