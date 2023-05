Torrense-Trofense, 0-0: Nortenhos seguram empate em inferioridade númerica

O Trofense, reduzido a 10 elementos desde os 56 minutos, segurou este domingo um empate sem golos frente ao Torreense, em jogo da 31.ª jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Com este resultado, o conjunto da Trofa continua no penúltimo lugar, agora com 28 pontos, ao passo que a equipa de Torres Vedras subiu ao nono posto, com 41 pontos conquistados em 31 jornadas.

Numa primeira parte sem grande história, o único destaque vai para o remate à barra de Frédéric Maciel, aos 33 minutos, num lance em que o lateral Simão Rocha lançou-se no ataque e, já dentro da área, assistiu o extremo para um 'disparo' perigoso.

Aos 56 minutos, a expulsão de Rúben Pereira - derrubou Patrick Fernandes quando este lhe tinha ganhado a posição e preparava-se para ficar isolado - obrigou o Trofense a baixar as linhas e a entregar o controlo do jogo à formação da casa.

Ainda assim, a primeira situação de perigo foi protagonizada pelo emblema da Trofa, com Maiga a trabalhar bem dentro da área e a ver o remate ser travado por João Paulo.

Respondeu o conjunto de Pedro Moreira, pouco depois, com Patrick Fernandes e Santiago Godoy a obrigarem a duas excelentes intervenções do guarda-redes Tiago Silva.

Até ao fim, as duas equipas, com ligeiro ascendente da formação anfitriã, ainda tentaram alterar o marcador, mas sem alcançarem os seus intentos.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Trofense, 0-0.

Equipas:

Torreense: Vágner, Rui Silva, João Paulo, João Afonso, Simão Rocha, Cícero Alves, João Lameira (Jovan Lukic, 80), Frédéric Maciel (Picas, 80), Juan Balanta (Affamah, 87), Renato Santos (Santiago Godoy, 65) e Patrick Fernandes (Harramiz, 86).

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Santiago Godoy, Harramiz, Affamah, Picas, Neneco Renteria, Keffel Resende e Jovan Lukic).

Treinador: Pedro Moreira.

Trofense: Tiago Silva, Rúben Pereira, Tiago Ferreira, Simão Martins, Tiago Manso, Morim, Vasco Rocha, Tiago André (Okitokandjo, 53, Semeu, 90+3)), Daniel Liberal (Mozino, 46), Erivaldo (Maiga, 46) e Wesley Tanque (Marcos Valente, 59).

(Suplentes: Miguel Santos, Semeu, Martim Maia, André, Maiga, Okitokandjo, Marcos Valente, Mozino e Schurrle).

Treinador: Pedro Rodrigues.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Manso (12), Frédéric Maciel (29), João Lameira (71), Maiga (74) e Okitokandjo (86). Cartão vermelho direto para Rúben Pereira (56).

Assistência: 859 espectadores.