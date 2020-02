Treinador do Benfica B elogia UD Oliveirense

O treinador do Benfica B encara a deslocação a Oliveira de Azeméis com muitas cautelas. O trabalho defensivo, assume, dominou grande parte da preparação para o jogo. "A identificação do adversário é clara. Os posicionamentos e as dinâmicas são quase sempre as mesmas, mas são muito difíceis de controlar. O nosso trabalho defensivo foi muito virado para isto, muito denso", confessou Renato Paiva, em declarações à BTV, mostrando-se ainda satisfeito por poder jogar num "campo novo, à inglesa, com um público muito em cima".

Do lado da Oliveirense, Pedro Miguel está forçado a mexer no onze. Sem os castigados Oliveira e Michael Douglas, o treinador deve lançar Wellington e Filipe Gonçalves, sendo que Fabinho também espreita o regresso à titularidade depois de ter cumprido castigo na última jornada.