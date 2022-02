Trio de reforços do Chaves falha receção ao Rio Ave

A viver uma das melhores fases da temporada, isto na medida em que venceu sete dos últimos oito jogos, o Chaves prepara a receção ao Rio Ave com algumas baixas.

Depois de se terem estreado com a camisola dos flavienses na vitória frente ao Ac. Viseu, Jô e Joel Ferreira vão falhar o jogo de amanhã por motivos regulamentares, já que o embate com os vila-condenses é uma partida em atraso referente à 17ª jornada. Na mesma situação está o médio Benny, também ele reforço, mas que ainda não se estreou. De resto, no caso de Jô, o impedimento de ir a jogo acontece não só na partida com o Rio Ave, mas também na jornada seguinte, frente ao Vilafranquense.





O avançado ex-Sp. Covilhã, que apontou sete golos na primeira metade da temporada, viu o quinto cartão amarelo no campeonato na visita ao reduto do Ac. Viseu, pelo que vai ter de cumprir castigo frente aos ribatejanos.