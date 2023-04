Trofense bate Farense e atrasa algarvios na luta pela subida

O Trofense recebeu e venceu o Farense por 2-1, num jogo da 26.ª jornada da Liga SABSEG. Valente abriu o marcador para o conjunto da Trofa logo aos 9' e Pachu aumentou a vantagem aos 60'. Lucas saltou do banco e reduziu aos 79'.Com este resultado, os algarvios atrasam-se na corrida pela subida à Liga Bwin. Neste momento, os leões de Faro ocupam o 3.º lugar (45 pontos) e podem ser igualados pelo Académico de Viseu (42) - jogam amanhã com o Leixões. Por outro lado, o Estrela da Amadora, segundo classificado (46), pode aproveitar para fugir ao Farense também amanhã, na partida em casa do Sp. Covilhã.Já o Trofense é 16.º (antepenúltimo), com 23 pontos, tendo assim registado um triunfo importante na luta pela permanência - BSAD e Sp. Covilhã, com 23 e 21 pontos, respetivamente, jogam no domingo.