Trofense bate Penafiel e soma primeira vitória na Liga Sabseg

No jogo que fechou a 4.ª jornada da Liga Sabseg, o Trofense recebeu e venceu o Penafiel por 2-1. Desta forma, o conjunto liderado por Rui Duarte somou o primeiro triunfo no campeonato.

Numa partida globalmente bem jogada e com ocasiões para os dois lados, acabaram por ser os penafidelenses a abrir o marcador, com Rui Pedro a aproveitar um lance muito confuso para bater Rogério Santos. Apesar disso, a resposta do Trofense não demorou, tendo João Faria respondido da melhor forma a um cruzamento da esquerda de Bruno Almeida aos 26 minutos.

A etapa complementar arrancou com um ritmo ligeiramente mais baixo. Já depois de Roberto ter testado a atenção de Rogério Santos, a formação da Trofa chegou ao 2-1. O lance começou com um remate ao poste de Bruno Almeida, que, segundos depois, abriu o livro e marcou um tento de belo efeito. Puxando da direita para o centro, o extremo rematou cruzado e colocou a sua equipa na frente.

Com este triunfo, o Trofense passa a somar cinco pontos. Por seu lado, o Penafiel tem seis pontos.