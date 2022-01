Trofense-Benfica B, 2-0: líder travado na deslocação à Trofa

No segundo jogo do dia na Liga Sabseg, o Trofense recebeu e venceu o Benfica B por 2-0. Com este resultado, os encarnados, atuais líderes do campeonato, podem ver os mais diretos perseguidores aproximarem-se. Por outro lado, a formação da Trofa pôs fim a uma série de quatro jogos consecutivos sem vencer.

Numa partida globalmente equilibrada, foi o conjunto da casa a entrar melhor, tendo Léo Kokubo travado um cabeceamento de Elias Achouri logo aos 3 minutos. Apesar disso, o Benfica B soube crescer no encontro e teve boas oportunidades, com a mais flagrante a ser um remate ao poste de Umaro Embaló. Desta forma, o intervalo chegou com o nulo no marcador.

Na etapa complementar, o Trofense entrou com mais vontade e acabou mesmo por ser recompensado à passagem do minuto 53. Na marcação de um livre, Elias Achouri não deu qualquer hipótese a Léo Kokubo e fez a bola alojar-se de forma perfeita no ângulo superior da baliza encarnada. Apesar da reação encarnada, visível com o remate ao poste de Duk, Bruno Almeida aproveitou uma desatenção da defesa adversária e fez o 2-0 aos 87’.

Na próxima jornada, o Benfica B recebe o Casa Pia e o Trofense joga em casa com o FC Porto B.