Trofense-Casa Pia, 0-0: Castigos com 'nulo' pela falta de eficácia

Trofense e Casa Pia não foram além de um empate sem golos em jogo a contar para a 5ª jornada da Liga Sabseg. Com este resultado, a formação da Trofa passa a somar seis pontos, ao passo que o Casa Pia tem agora sete pontos.





A partida começou numa toada equilibrada e sem grandes ocasiões, situação que só se alterou com um livre de Bruno Almeida aos 19 minutos. Até ao intervalo, o mesmo Bruno Almeida ainda atirou ao poste da baliza do Casa Pia e Simão Martins quase fez um autogolo, com o esférico a bater também no poste da sua baliza.Na segunda metade da partida, o Casa Pia entrou melhor, com Jota a rematar ao ferro logo aos 46’. Pachu respondeu de cabeça à barra aos 57 minutos, mas, apesar das mudanças operadas pelos dois treinadores, o empate sem golos acabou por perdurar até ao apito final.: Rogério, Faria, João Paulo (Mutsinzi, 31), Simão Martins, Daniel Liberal (Lionn, 75), Matheus (Rodrigo, 75), Vasco Rocha, Keffel, Luíz Pachu (Diedhiou, 60) Bruno Moreira (Elias Achouri, 60) e Bruno Almeida.(Suplentes: Rodrigo, Mutsinzi, Lionn, Achouri, Diedhiou, Gustavo Furtado, Caio Marcelo, Tiago André e Rodrigo Ferreira).Treinador: Rui Duarte.Ricardo Batista, Zach (Kelechi, 68), Vasco Fernandes, Zolotic, Rodrigo Galo, Vitó, Afonso Taira (Sanca, 83), Leonardo Lelo, Lucas Soares (Banjaqui, 83), João Vieira (Godwin Saviour, 68) e Lucas Silva (Jota, 18).(Suplentes: Lucas Pais, Derick Poloni, Banjaqui, Jota, Kelechi, Rogério Fernandes, Nuno Borges, Sanca e Godwin Saviour).Treinador: Filipe Martins.: Marcos Brazão (AF Algarve).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Rocha (41), Afonso Taira (42), Mutsinzi (86) e Sanca (90+1),: cerca 500 espectadores.