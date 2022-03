Trofense-Chaves, 1-1: empate não agradou a ninguém

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Trofense e o Desportivo de Chaves empataram este domingo a um golo, na 27.ª jornada da Liga SABSEG, um resultado que desfavorece as duas equipas, que lutam por objetivos diferentes.

Bruno Almeida inaugurou o marcador para os anfitriões, logo aos oito minutos, e a resposta dos forasteiros só surgiu na segunda parte e da marca de grande penalidade, com o capitão João Teixeira a marcar o golo da igualdade e a estabelecer o resultado final, aos 55.

As duas formações procuravam os três pontos por motivos díspares: o Trofense, sem vencer há sete jogos, queria um balão de oxigénio para se afastar da zona de descida, enquanto os flavienses estavam à espreita de se intrometer na zona de subida.

Apesar de uma melhor entrada do Desportivo de Chaves - Wellington ficou perto de surpreender Rodrigo Moura -, foi o Trofense a inaugurar o marcador. Beni rasgou a defesa com um passe para Tito Júnior, o lateral cruzou em esforço para a entrada de rompante de Bruno Almeida, que, de primeira, bateu o guardião Paulo Vítor.

No regresso dos balneários, o Desportivo de Chaves precisou de 10 minutos para chegar à igualdade, na sequência de um penálti cometido por João Faria sobre Wellington, que João Teixeira não desperdiçou.

O jogo ficou mais aberto com o relançamento da luta pelos três pontos e o Trofense ficou perto de regressar à vantagem com remates de Beni e Bruno Almeida, que saíram a rasar o poste, enquanto João Teixeira ficou perto de bisar, com uma tentativa à entrada da área.

Até ao apito final, Bechou, Achouri e Tiago André ficaram perto de dar a vitória ao Trofense e, já no último lance do encontro, o flaviense Adriano Castanheira, em boa posição, atirou às malhas laterais.

O Trofense aumentou para oito o número de jogos sem triunfos, ficando dois pontos acima da zona de despromoção, enquanto os flavienses falham o assalto ao terceiro lugar, ficando em igualdade com o Feirense e a três pontos do Benfica B, que não pode subir de escalão.

Jogono Estádio do Clube Desportivo Trofense, na Trofa.

Trofense - Desportivo de Chaves: 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Bruno Almeida, 08 minutos.

1-1, João Teixeira, 55 (grande penalidade).

Equipas:

- Trofense: Rodrigo Moura, Tito Júnior, João Paulo, Caio Marcelo, Simão Martins, Matheus Índio, Vasco Rocha, Beni, Gustavo Furtado (Bechou, 62), Capita (Achouri, 46) e Bruno Almeida (Tiago André, 84).

(Suplentes: Vítor São Bento, Keffel, Tiago André, Daniel Liberal, Andrézinho, Nurenttin, Achouri, Djalma e Bechou.)

Treinador: Francisco Chaló.

- Desportivo de Chaves: Paulo Vitor, Nuno Campos (João Correia, 60), Alexsandro, João Queirós, Bruno Langa, Kevin Pina, Guima (João Mendes, 60), Batxi (Adriano Castanheira, 83), João Teixeira, Wellington (Juninho, 71) e Platiny (Jô, 71).

(Suplentes: Ricardo Moura, Rúben Pereira, Patrick, João Mendes, Juninho, Adriano Castanheira, Nuno Coelho, João Correia e Jô.)

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tito Júnior (52) e João Queirós (87).

Assistência: 1.283 espetadores.