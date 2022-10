Trofense-Feirense, 0-3: bis de Jardel no triunfo fogaceiro

O Feirense derrotou esta segunda-feira o Trofense 3-0, no jogo que fechou a oitava jornada da Liga SABSEG, em que os visitantes mostraram melhor poder de fogo na finalização, perante um adversário permeável. O avançado Jardel foi o homem em evidência no conjunto feirense, com um bis assinado aos 33' e 53', tendo João Oliveira selado o triunfo, apontando o golo final, aos 56'.

Com este triunfo, a equipa de Santa Maria da Feira, que vinha de uma derrota na Taça de Portugal frente ao Varzim, da Liga 3, mantém a boa prestação no campeonato, no qual não perde há quatro jogos [duas vitórias e dois empates], seguindo no sexto lugar, com 13 pontos. Já o Trofense, que vinha moralizado de uma vitória frente ao Nacional, voltou a marcar passo, terminando a ronda no 13.º posto, com sete pontos.

O maior controlo dos visitantes foi evidente desde o primeiro tempo, com situações evidentes de golo por Jardel e Tiago Dias, este por duas vezes, enquanto, do outro lado, o Trofense mostrava-se voluntarioso, mas sem criar perigo.

Pouco depois da meia hora, os fogaceiros chegaram, com naturalidade, à vantagem, num ataque rápido em que Fábio Espinho isolou Jardel, tendo o cabo-verdiano, perante alguma passividade da defesa trofense, assinado o 1-0 com que se chegou ao intervalo.

Os locais até tiveram uma boa reação logo após o reatamento e criaram duas boas chances para empatar, num remate de Vasco Rocha, para boa defesa do guardião feirense, e num cabeceamento de Okitojandjo, um pouco lado.

No entanto, a tentativa de resposta do Trofense ruiu pouco depois com dois golos no espaço de três minutos. Jardel, aos 53, bisou, num contra-ataque, e, aos 56, foi a vez de João Oliveira, recém entrado no jogo, fazer o 3-0.

A equipa da Trofa foi incapaz de reagir e, apesar de mais pressionante, poucas vezes foi acutilante a finalizar, perante um Feirense coeso, que, em alguns contragolpes, ainda espreitou o dilatar do marcador.

Jogo no Estádio do CD Trofense, na Trofa.

Trofense-Feirense, 0-3

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Jardel, 33'

0-2, Jardel, 53'

0-3, João Oliveira, 56'

Equipas:

- Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso (Simão Martins, 64), Caio Marcelo, Rúben Pereira (Vanilsom, 83), Pablo, Martim Maia, Vasco Rocha, Beni (Schurrle, 64), Andrezinho (Pachu, 64), Okitokandjo e Welves (Traquina, 46).

(Suplentes: Tiago Silva, Tranquina, Vanilsom, Daniel Liberal, Simão Martins, Schurrle, Vidson Caleir e Bechou).

Treinador: Bruno China.

- Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, Manu, Cláudio Silva, Oche (João Oliveira, 54), Washington (João Pinto, 63), João Tavares (Samuel Teles, 72), Fábio Espinho (João Paulo, 72), Tiago Dias, Jardel (João Paredes, 72) e André Rodrigues.

(Suplentes: Igor, João Pinto, João Paredes, Samuel Teles, Lucas Santos, João Paulo, João Oliveira, Jorge Teixeira e Diogo Brás).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Beni (16), Caio Marcelo (63), Okitokandjo (65), João Pinto (65) e João Oliveira (67).

Assistência: cerca 1.000 espetadores