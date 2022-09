Trofense-Moreirense, 0-3: Cónegos mantêm registo perfeito e fazem história na Liga Sabseg

O Moreirense venceu este domingo o Trofense, por 3-0, em partida da sexta jornada da Liga Sabseg, num resultado que permitiu a conjunto minhoto fazer história na competição, graças a uma inédia série de vitórias consecutivas.



Com os golos de Kodisang, aos nove minutos, Hugo Gomes, de grande penalidade, aos 82, e Madson Monteiro, aos 90+3, a equipa de Moreira de Cónegos somou o sexto êxito seguido em igual números de jornadas do arranque do campeonato, um feito que nenhuma equipa tinha conseguido na historial da prova.

Com este resultado, conjunto orientado por Paulo Alves, que foi inteligente a gerir as incidências do desafio, reforça a sua liderança no campeonato, agora com 18 pontos, enquanto o Trofense, que somou o quinto jogo seguido sem vencer, caiu para 16.º, com quatro.

A equipa que lidera o campeonato não poderia ter melhor entrada no jogo, e ainda antes dos 10 minutos colocou-se em vantagem, num rápido contragolpe, em que Kodisang aproveitou um passe primoroso de David Bruno, para romper pela área Trofense, e com dois toques atirar para o 1-0.

Os locais não se intimidaram com o golo madrugador do adversário e, no imediato, foram em procura da resposta, explorando transições rápidas para se aproximarem da baliza contrária, nomeadamente por Djalma, mas denotando dificuldades na definição final.

O Moreirense ainda tentou alguns contra-ataques para contrariar a subida no terreno do adversário, mas, até ao intervalo, foi sempre uma equipa mais empenhada em gerir a vantagem e tentar controlar as investidas contrárias.

O segundo tempo devolveu um jogo equilibrado, com o Moreirense confortável a proteger a dianteira do marcador, e o Trofense a tentar inverter a desvantagem com mais presença na área do adversário.

A insistência dos locais quase deu frutos, quando, à passagem da hora de jogo, Okitokandjo, lançado no jogo momentos antes, a rematar ao poste da baliza do Moreirense.

Os visitantes sentiram o perigo e, já depois de ameaçarem o dilatar da vantagem, com um remate de Camacho, para uma das defesas da tarde de Miguel Santos, acabaram por chegar ao segundo golo, através de uma grande penalidade.

Falta de Vanilson sobre Kodisang na área trofense, e Hugo Gomes, defesa central emprestado aos minhotos pelo Rio Ave, a não vacilar na cobrança do castigo, e apontar o 2-0, aos 82 minutos.

Já em tempo de descontos, o Moreirense deu contornos demasiado pesados ao resultado, com Madson Monteiro, outros dos trunfos vindos do banco, a assinar o 3-0 final, numa altura em que Trofense já não teve força anímica para responder.

Jogo no Estádio do CD Trofense, na Trofa.

Trofense-Moreirense, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Kodisang, 9 minutos.

2-0, Hugo Gomes, 82 (grande penalidade).

3-0, Madson Monteiro, 90+3.

- Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso, Rúben, Marcos Valente, Simão Martins (Pablo, 46), Bandaogo, Beni, Bechou (Maiga, 46), Schurrle (Okitokandjo, 61), Djalma (Martim Maia, 81) e Pachu (Vanilson, 61).

(Suplentes: Tiago Silva, Martim Maia, Vanilson, Daniel Liberal, Maiga, Okitokandjo, Vasco Rocha, Caio Macedo e Pablo).

Treinador: Sérgio Machado.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Soriano Mané, Franco (Alan, 67), Aparício (Ofori, 46), Kodisang (Fábio Pacheco, 90), Platiny (Camacho, 76) e Walterson (Madson Monteiro, 90).

(Suplentes: Pasinato, Rafael Santos, Ismael, Fábio Pacheco, Alan, Pedro Amador, Camacho, Madson Monteiro e Ofori).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Manso (60), Walterson (85), Marcos Valente (85), Madson Monteiro (90+5) e Luís Rocha (90+5).

Assistência: cerca de 2.500 espetadores.