Trofense-Torreense, 0-1: golo de João Vieira garante triunfo

O golo solitário de João Vieira, aos 33 minutos de jogo, garantiu esta sexta-feira a vitória do Torreense por 1-0 na deslocação ao terreno do Trofense, em partida da 14.ª jornada da Liga SABSEG.

Num duelo entre dois concorrentes diretos na fuga aos lugares de despromoção (à entrada para esta jornada, o Trofense era 17.º classificado da Liga SABSEG, com oito pontos, e o Torreense 15.º, com 10), a equipa visitante revelou-se mais eficaz em frente à baliza, conseguindo assim um importante triunfo graças ao tento de João Vieira, no 33.º minuto de jogo.

A primeira parte foi marcada por um maior número de aproximações à baliza da equipa de Torres Vedras e os caseiros mostraram dificuldades a sair a jogar, perdendo várias vezes a posse da bola, como aconteceu aos 19 minutos, quando a equipa do Torreense aproveitou para criar uma boa jogada de envolvimento ofensivo pelo corredor central, com Diego Raposo a isolar Simão Rocha, que tentou, sem sucesso, fazer um 'chapéu' ao guardião Miguel Santos.

A resposta da formação da Trofa surgiu por Simão Martins, quando, na sequência de um pontapé de canto, o defesa apareceu solto de marcação em posição favorável, mas acabou por cabecear sem força para as mãos do guarda-redes Vagner (20').

O golo da equipa de Torres Vedras chegou através de João Vieira, que, à entrada da grande área, aproveitou uma bola que a defensiva do Trofense foi incapaz de afastar, vinda do corredor direito do ataque torreense, para efetuar um remate de primeira eficaz, colocando assim os visitantes na frente do marcador.

A fechar a primeira parte da partida, através de uma incursão pelo corredor esquerdo, numa jogada de contra-ataque, Tiago André tirou um cruzamento muito perigoso, que descobriu Vasco Rocha em boa posição para fazer a igualdade, mas o remate do capitão da equipa da casa saiu ligeiramente sobre a barra (45'+2).

Na jogada do pontapé de saída para o segundo tempo, ao 46.º minuto, Frédéric Maciel surgiu com muito perigo nas costas da defensiva do conjunto de Jorge Casquilha, a passe de Diego Raposo, conseguindo até contornar o guardião Miguel Santos, mas atirou depois à malha lateral da baliza.

Na sequência de um lançamento lateral longo de Tiago André, aos 55 minutos, a bola andou aos ressaltos na área do Torreense, até que Simão Martins apareceu a rematar quase em cima da linha de golo, mas, de forma surpreendente, acabou por atirar acima da barra.

Até ao final da partida, a equipa da casa mostrou-se inconformada com o resultado, criando várias oportunidades, como os cabeceamentos de Rúben Pereira (63') e Pachu (79'), para além do livre direto cobrado por Tiago André (82), mas não mostrou o discernimento necessário para conseguir a divisão de pontos.

Com este resultado, o Trofense mantém o 17.º lugar da Liga SABSEG, com oito pontos, naquela que foi a estreia do recém-contratado treinador, Jorge Casquilha, pela equipa em jogos do segundo escalão, ao passo que o Torreense consegue assim recuperar o 15.º, com 13.

Jogo no Estádio Clube Trofense, no Porto.

Trofense - Torreense, 0-1

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, João Vieira, 33 minutos.

Equipas:

- Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso, Rúben Pereira, Caio Marcelo (Vilson Caleir, 68), Simão Martins, Tiago André, Issoufi Maiga, Vasco Rocha (Vanilson, 66), Beni (Andrezinho, 83), Djalma (Yousef Bechou, 83) e Pachu.

(Suplentes: Tiago Silva, Martim Maia, João Traquina, Andrezinho, Vanilson, Daniel Liberal, Marcos Valente, Vilson Caleir e Yousef Bechou).

Treinador: Jorge Casquilha.

- Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Cícero, João Lameira (Rentería, 83), Frédéric Maciel (Juan Balanta, 68), João Oliveira, Diego Raposo (Picas, 85) e João Vieira (João Paulo, 73).

(Suplentes: Carlos Henriques, Guilherme Morais, Rui Silva, Juan Balanta, João Paulo, Picas, Renato Santos, Neneco Rentería e Keffel).

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Caio Marcelo (16), Frédéric Maciel (57), Simão Martins (60), João Lameira (62), Cícero (69), Beni (69) e Vilson Caleir (89).

Assistência: 554 espetadores