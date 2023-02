Trofense-UD Oliveirense, 2-1: Reviravolta assegura triunfo

O Trofense venceu este sábado na receção à Oliveirense, por 2-1, conseguindo reverter a desvantagem imposta pelo golo dos visitantes logo aos dois minutos, em partida da 21.ª ronda da Liga Sabseg.



A formação da Trofa superiorizou-se durante grande parte do período de jogo e atingiu os 19 pontos na Liga Sabseg, com os golos de Mozino (32) e Erivaldo (55) a servirem de resposta ao golo madrugador da equipa de Oliveira de Azeméis, por Serginho Andrade.

Ao segundo minuto de jogo, a Oliveirense, que vinha de uma série de sete jogos sem perder, adiantou-se no marcador, após Carter ter feito um passe em profundidade para Michel Lima, que amorteceu de peito para Serginho Andrade, com o jogador recém-contratado no mercado de inverno a assinar o primeiro tento da partida para os visitantes.

Perante o ímpeto inicial dos comandados de Fábio Pereira, os anfitriões pareciam não apresentar soluções e, logo aos sete minutos, Serginho Andrade sofreu falta de Hélder Morim no interior da área, mas, chamado à conversão, Carter atirou para fora, desperdiçando uma oportunidade soberana de ampliar a vantagem.

O penálti falhado acabou por representar um momento de viragem na partida, e, a partir daí, o Trofense foi dominador, com diversas oportunidades de golo, como o remate perigoso de Mozino (14) e o cabeceamento de Wesley Tanque (24), que obrigou o guardião Ricardo Ribeiro a grande intervenção.

Face às incidências do jogo, foi com naturalidade que surgiu o empate para o Trofense, por intermédio de Mozino, aos 32, após grande trabalho de Wesley Tanque, que assistiu depois de ganhar um duelo por uma bola longa com a defensiva adversária, e o costa-marfinense finalizou com facilidade.

Até ao intervalo, a formação da Trofa continuou a ameaçar o golo e o remate de primeira de Pachu (40), com a bola a bater caprichosamente na barra, podia ter dado outro resultado à equipa na ida para os balneários.

Praticamente a abrir o segundo tempo (52), Serginho Andrade podia ter bisado num remate à trave, após um lance algo confuso, com múltiplos ressaltos, em que a bola acabou no extremo, que disparou forte ao ferro da baliza.

Logo de seguida, aos 55, o Trofense acabou por chegar ao golo que lhe daria o triunfo, pelos pés de Erivaldo, que, ao segundo poste, desviou uma tentativa falhada de remate de Mozino, numa demonstração de sentido de oportunidade à boca da baliza.

O jogo, que até então foi rico em oportunidades, foi-se perdendo numa disputa a meio-campo, com muitas faltas e cartões a serem assinalados a ambas as equipas, e a Oliveirense nunca mais foi capaz de criar situações flagrantes para atingir a igualdade.

Apesar do resultado, o Trofense segue em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 19 pontos, enquanto a Oliveirense é sexta colocada, com 28.

Jogo no Estádio Clube Trofense, no Porto.

Trofense - Oliveirense, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Serginho Andrade, 2 minutos.

1-1, Mozino, 32.

2-1, Erivaldo, 55.

Equipas:

- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso, Marcos Valente, Tiago Ferreira, Simão Martins, Erivaldo (Maiga, 69), Hélder Morim (Mateus Sarará, 69), Vasco Rocha (Martim Maia, 90), Mozino, Wesley Tanque (Stevy Okitokandjo, 78) e Pachu (Rúben Pereira, 90).

(Suplentes: Daniel Machado, Martim Maia, Rúben Pereira, Mateus Sarará, Maiga, Andrezinho, Eduardo Schürrle, Tiago André e Stevy Okitokandjo).

Treinador: Jorge Casquilha.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Volnei, Rodrigo Borges, Kazu (Pimenta, 86), Serginho (Zé Leite, 64), Ibrahima (Filipe Alves, 86), Michel Lima (Nuno Valente, 73), Duarte Duarte (Zé Pedro, 73), Serginho Andrade e Carter.

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Graça, Pedro Marques, Zé Leite, Nuno Valente e Zé Pedro).

Treinador: Fábio Pereira

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Serginho Andrade (10), Carter (23), Ibrahima (38), Kazu (45), Erivaldo (51), Michel Lima (59), Tiago Manso (61), Pachu (74), Maiga (76), Mateus Sarará (79), Maga (86), Muzino (89 e 90+6). Cartão vermelho para Mozino por acumulação de amarelos (90+6).

Assistência: 864 espetadores.