Trofense-Vilafranquense, 1-3: Exibição e golos de grande nível dos ribatejanos com Nenê em destaque

O Vilafranquense somou este sábado a segunda vitória consecutiva na Liga Sabseg, ao bater o Trofense por 3-1, com três golos de grande nível que provocaram o segundo desaire seguido dos anfitriões, na terceira jornada.



Nené deu o melhor início à formação lisboeta, inaugurando o marcador aos dois minutos, no primeiro pontapé de uma exibição notável do veterano brasileiro, apesar de o Trofense ainda ter igualado na primeira parte por Andrézinho (45).

Numa exibição segura e com nota artística, Edson Farías voltou a colocar o Vilafraquense na frente, aos 60 minutos, e Umaro Baldé (75) fez o resultado final com um dos melhores golos da jornada.

Enquanto o Trofense procurava responder à derrota diante do Leixões (1-0) da jornada anterior, os ribatejanos queriam dar seguimento à vitória na receção à Oliveirense (2-1) e começaram da melhor maneira com um pontapé forte de Nené a abrir o marcador, logo aos dois minutos.

Num primeiro tempo com várias oportunidades, foi o Vilafranquense que ditou o ritmo e somou mais e melhores ocasiões para dilatar a vantagem, aproveitando a fragilidade no 'miolo' dos trofenses, que não contaram com o capitão, Vasco Rocha, suspenso após expulsão.

Por outro lado, Welves estreou-se em jogos oficiais e a titular, mas as coisas não saíram de feição ao extremo brasileiro, rendido por Traquina ainda na primeira parte, numa altura em que a pressão lisboeta crescia, somando bolas no ferro e com Tiago Silva a evitar males maiores aos 'caseiros'.

A sorte acabaria por sorrir à formação de Sérgio Machado, com o golo da igualdade a 'cair do céu' perto do intervalo, num lance em que Eric Veiga falhou o alívio a um cruzamento de Tiago André e deixou a bola à mercê de Andrézinho que, na pequena área, atirou a contar.

No regresso dos balneários, a toada manteve-se: Nenê teve o bis anulado por fora de jogo, mas, pouco depois, Edson Farias tocou de calcanhar, o experiente avançado devolveu de primeira e o extremo, isolado perante Tiago Silva, finalizou por entre as pernas do guarda-redes.

Novamente em vantagem, o Vilafranquense continuou a somar oportunidades com bons apontamentos, e a 'magia' de Umaro Baldé acabou por dilatar a diferença, num grande remate cruzado na quina da área que encaixou no ângulo superior do lado contrário.

Jogo realizado no Estádio Clube Desportivo Trofense, na Trofa.

Trofense-Vilafranquense: 1-3.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Nené, aos dois minutos.

1-1, Andrézinho, 45.

1-2, Edson Farías, 60.

1-3, Umaro Baldé, 73.

Equipas:

- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso, Marcos Valente, Caio Marcelo (Simão Martins, 61), Tiago André, Beni, Vilson Caleir, Welves (Traquina, 39), Andrézinho (Djalma, 61), Bechou (Pachu, 72) e Okitokandjo.

(Suplentes: Miguel Santos, Traquina, Daniel Liberal, Simão Martins, Paulo Leiras, Djalma, Pachu, Rúben Pereira e Tiago Antunes.)

Treinador: Sérgio Machado.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Gabriel Pereira, Anthony Correia, Eric Veiga, Ricardo Dias (Zimbabwé, 90+2), André Ceitil, Luís Silva (Benny, 75), Edson Farias (Belkheir, 75), Nené (Sangaré, 75) e Umaro Baldé (João Mário, 89).

(Suplentes: Fábio Duarte, Bruno Almeida, Bernardo Martins, Sangaré, Belkheir, João Mário, Tipote, Zimbabwé e Leo Bahia.)

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Caio Marcelo (47), Beni (71), Anthony (77), Umaro Embaló (84) e Ricardo Dias (86).

Assistência: 637 espetadores.