Trofense-Vilafranquense, 1-3: Formação de Vila Franca capitaliza eficácia

O Vilafraquense venceu este domingo em casa do Trofense 3-1, em partida da 17.ª jornada da 2.ª Liga, em que a equipa da região de Lisboa capitalizou a eficácia revelada na etapa inicial.

Nessa primeira metade, os golos de Belkheir (16 minutos) e Nuno Rodrigues (40) desequilibraram e, apesar de os nortenhos ainda terem relançado o desafio após o intervalo, com um tento de João Paulo (52), o Vilafranquense cimentou o triunfo com o golo final de Fati (70).

Os dois conjuntos, que vinham de duas jornadas sem vencer, entraram no desafio com cautelas reforçadas, mas foi o Vilafranquense a descortinar primeiro uma brecha, num remate de Belkheir, aos 16 minutos, aproveitando um ressalto na defesa da casa e inaugurando o marcador.

Com o Trofense incapaz de resonder, os visitantes mostravam-se mais confiantes a jogar em contra-ataque e, já perto do intervalo, voltaram a revelar eficácia, com Nuno Rodrigues a aproveitar uma defesa incompleta de Rodrigo para estabelecer o 2-0, aos 40 minutos.

O Trofense reagiu após o período de descanso e, aos 52 minutos, ainda relançou a partida, com o defesa-central João Paulo a reduzir para 2-1, num remate rasteiro, a desviar um canto de Bruno Almeida.

A equipa nortenha cresceu então em presença na área adversária e ainda teve um par de chances para resgatar o empate, nomeadamente num remate de Tiago André, desviado perto da linha de golo por um adversário, mas, ao subir no terreno, acabou por ter uma exposição fatal na defesa.

Isto porque, aos 70 minutos, Fati, que tinha sido lançado momentos antes no desafio, aproveitou um belo passe de Léo Cordeiro para se desmarcar e, isolado frente ao guardião do Trofense, atirou para o 3-1.

A equipa da casa ainda tentou de tudo para 'minimizar os estragos', mas ora por falta de pontaria, ora pelas boas intervenções do guarda-redes contrário Adriano Facchini, não conseguiu evitar o terceiro jogo consecutivo sem vencer.

Jogo no Estádio do CD Trofense, na Trofa.

Trofense-Vilafranquense, 1-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Belkheir, 16 minutos.

0-2, Nuno Rodrigues, 40.

1-2, João Paulo, 52.

1-3, Fati, 70.

Equipas:

Trofense: Rodrigo, Mutsinzi, João Paulo, Simão Martins, Rodrigo Ferreira (Benni, 44) Matheus (Andrezinho, 77), Vasco Rocha, Tiago André (Keffel, 87), Bruno Almeida, Bruno Moreira (Diedhiou, 46) e Achouri.

(Suplentes: Rogério, Rafa Alves, Andrezinho, Beni, Diedhiou, João Faria, Caio Marcelo e Keffel).

Treinador: Francisco Chaló.

Vilafranquense: Adriano Facchini, Gabriel Pereira, Filipe Melo, Mendy, Mike, Léo Cordeiro, Idrissa Dioh (Edu Machado, 84), Léo Bahia (Bernardo, 74), Nuno Rodrigues (Umaro Baldé, 84), Belkheir (Fati, 60) e Wagner (Eric Veiga, 46)

(Suplentes: Luís Ribeiro, Bruno Rafael, Deyvison, Fati, Bernardo, Umaro Baldé, Edu Machado, Eric Veiga e Bizet).

Treinador: Filipe Gouveia (substituído no banco por Leandro Monteiro devido a castigo)

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Belkheir (9), Léo Bahia (66), Vasco Rocha (71), Nuno Rodrigues (72), Filipe Melo (77) e Idrissa Dioh (79).

Assistência: 260 espectadores.