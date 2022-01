Trofense-Vilafranquense, 1-3: Ribatejanos emergem vitoriosos na Trofa

Apesar da derrota na última jornada, diante do Casa Pia, formação que ocupa os lugares cimeiros da tabela, o Vilafranquense deu sequência aos resultados das jornadas anteriores, com uma vitória de enorme valia na visita ao Trofense, que reagiu bem na segunda parte à vantagem conseguida com mérito nos primeiros 45 minutos pela turma de Filipe Gouveia.Num primeiro tempo nem sempre jogado, mas disputado com intensidade, o Vilafranquense mostrou-se sempre mais confortável que o Trofense, que teve dificuldades em colocar a bola em zonas de perigo para os visitantes. Os primeiros minutos foram erráticos de parte a parte, com muitos passes errados, mas era a turma de Filipe Gouveia que tinha mais presença no meio-campo adversário.Esse ascendente da formação de Vila Franca Xira acabou por traduzir-se em golo aos 16’, por intermédio de Belkheir, aproveitando o ressalto a um remate transviado de Léo Cordeiro para encostar sem problemas. Na resposta, um desentendimento na defesa dos visitantes quase deixava Bruno Moreira isolado, mas o central Mendy corrigiu naquele que acabou por ser o lance de maior perigo da equipa de Francisco Chaló no primeiro tempo.Com o duo Léo Cordeiro, a construir, e Idrissa Dioh, a recuperar, a anular por completo Vasco Rocha e Matheus Índio, que pouco se viram no primeiro tempo, seria o Vilafranquense a dilatar a vantagem, já depois de Belkheir ter visto Tiago André negar-lhe o golo, após jogada de Nuno Rodrigues.Aos 40’, os mesmos intervenientes assinaram o 2-0. Uma perda de bola do Trofense, permitiu que os dois avançados dos visitantes ficassem de frente para apenas duas defesas. Primeiro, Belkheir obrigou Rodrigo Moura a boa defesa, mas na sequência, Nuno Rodrigues rematou em arco para o fundo das redes.Já com a linha de três centrais desfeito e um terceiro elemento adicionado ao meio-campo, o Trofense entrou no segundo tempo a todo o vapor. Aos 48’, o recém-entrado Diedhiou deixou o primeiro aviso e obrigou Facchini a grande defesa, guarda-redes que se veria impotente quando João Paulo aproveitou um canto rasteiro de Bruno Almeida, que passou por toda a área, para dispara sem hipóteses e fazer o 2-1, aos 52’.Com o passar dos minutos, o Vilafranquense conseguiu adaptar-se às mudanças operadas Francisco Chaló, reequilibrar o jogo e travar o ímpeto com que o Trofense arrancou a segunda parte. Aos 69’, Mike Moura, em dose dupla, impediu o golo do empate, ao evitar que a bola chegasse a Diedhiou, num primeiro momento, e depois a dar o corpo ao tiro de Tiago André.Não marcou a formação da casa, aproveitaram os visitantes para voltar a marcar. Léo Cordeiro fez um excelente passe a penetrar a defesa contrária que colocou Ença Fati isolado na cara de Rodrigo Moura. O guardião brasileiro ainda tocou na bola, mas ela a acabou mesmo por entrar na baliza, para o 3-1.O Trofense não baixou os braços e Diedhiou, na sequência do canto, ainda cabeceou ao poste, aos 78’. Daí para a frente, o discernimento foi diminuindo e as investidas do Trofense foram sempre anuladas por Facchini, selando o desfecho positivo para o Vilafranquense.Com este resultado, o Vilafranquense ascende ao 12º lugar, com 19 pontos, um posição atrás do Trofense, que permanece em 11º lugar, com 21 pontos.