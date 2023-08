U. Leiria-Benfica B: Veríssimo quer jogar “olhos nos olhos”

É caso para dizer que é dia de festa em Leiria: a 2ª Liga está de regresso ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa e logo com um duelo entre U. Leiria e Benfica B. Após uma entrada com o pé direito, ao vencer o Mafra por 3-2, Nélson Veríssimo, técnico das águias, aponta um caminho de crescimento. "Apesar de termos vencido, cometemos alguns erros. A equipa encontra-se num processo de crescimento. Pretendemos jogar olhos nos olhos com a U. Leiria e com o pensamento nos 3 pontos", atirou o treinador.

Já os leirienses procuram a primeira vitória da temporada, no dia em que inauguram o museu do clube. A equipa de Vasco Botelho da Costa empatou os 3 jogos oficiais efetuados, mas tem dado boas indicações. Pedro Empis lesionou-se na visita ao Paços e é baixa certa.