U. Leiria-P. Ferreira, 1-1: espetáculo frio acaba em igualdade

União de Leiria e Paços de Ferreira empataram esta sexta-feira em jogo antecipado da 18.ª jornada da Segunda Liga, cujo resultado (1-1) foi fixado cedo, numa partida em que o destaque foi o golo do pacense Cipenga.

Separadas por um ponto a meio da classificação - com vantagem para os leirienses -, as duas equipas proporcionaram um espetáculo frio como o início de noite em Leiria.

O jogo valeu, sobretudo, pelo grande momento que foi o golo do empate do Paços de Ferreira, um momento de inspiração e génio do congolês Brian Cipenga.

O Paços de Ferreira entrou mais decidido e criou a primeira grande oportunidade logo aos seis minutos, num lance que desequilibrou a defesa da União de Leiria, com Matchoi a rematar por cima em boa posição.

Apesar de pouco diligente, a equipa da casa chegou ao golo na primeira hipótese, aos 10 minutos: no coração da área, Lucho Vega falhou o remate, mas a bola sobrou para o argentino servir Valdir Jr., que fez o 1-0 com um remate forte.

Sem grande intensidade, o Paços Ferreira forçou o andamento e pressionou. Como coletivamente a equipa de Ricardo Silva não encontrava forma de chegar à baliza contrária, o empate surgiu da inspiração individual de Brian Cipenga.

Aos 22 minutos, sobre a esquerda, o extremo retirou da frente um defesa numa sucessão de simulações, fintou outro adversário e rematou cruzado, muito colocado, para o fundo da baliza de Kieszek, conseguindo um golo espetacular.

Jair Matheus, de primeira, aos 29 minutos, e Rui Fonte, com um remate forte e colocado aos 37 minutos, ainda ameaçaram desfazer o 1-1 na primeira parte, mas o jogo arrastou-se pela segunda metade numa toada desinteressante, com muita luta, mas sem criatividade nem oportunidades de golo.

O Paços de Ferreira mostrou-se mais dinâmico do que a União de Leiria, estranhamente apática durante todo o jogo, e Brian Cipenga foi sempre o mais inconformado.

Mas o empate podia ter sido desfeito nos minutos finais, de cabeça, para ambos os lados.

Primeiro, foi Pedro Ganchas que quase fez o 2-1 para o Paços, aos 84 minutos, quando, na pequena área, desviou a bola por cima da baliza de Kieszek.

No período de descontos, Diogo Amado respondeu bem a um cruzamento da direita e quase deu a vitória à União de Leiria, mas o cabeceamento saiu por cima da baliza de Marafona.

Jogo disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

União de Leiria - Paços de Ferreira, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Valdir Jr., 10 minutos.

1-1, Brian Cipenga, 22.

Equipas:

- União de Leiria: Kieszek, Marco Baixinho, Lystov, Vasco Oliveira, Valdir Jr., Cuca (Diogo Amado, 46), Leandro Silva (Arsénio, 85), Pedro Empis (Kaká, 76), Sérgio Ribeiro (Leandro Antunes, 58), Jair Matheus e Lucho Vega (Zié Ouattara, 76).

(Suplentes: João Oliveira, Bura, Leandro Antunes, Arsénio, Kaká, Afonso Valente, Zié Outtara, Diogo Amado e Martim Ribeiro).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

- Paços de Ferreira: Marafona, Jójó, Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Matchoi, Luiz Carlos, Gorby (Marcos Paulo, 74), Welton Júnior (Miguel, 83), Rui Fonte (Josué Chibozo, 90) e Brian Cipenga.

(Suplentes: Zé Pedro, Ícaro Silva, Antunes, Miguel, Marcos Paulo, Tiago, Bastos, Josué Chibozo e João Celeri).

Treinador: Ricardo Silva.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jójó (26), Brian Cipenga (63), Marco Baixinho (70), e Arsénio (90).

Assistência: 3.618 espetadores