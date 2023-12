U. Leiria-P. Ferreira: ambição equivalente

O Paços de Ferreira visita hoje Leiria, um dia depois de Matchoi ter sido eleito o melhor jovem da Liga em outubro e novembro para o Sindicato de Jogadores. Ricardo Silva conta com o médio e espera dificuldades. "Vamos defrontar uma equipa com bons jogadores e que tem um treinador que está a fazer um bom trabalho. Tem feito o seu percurso pontual em casa", lembrou o treinador, que, ainda assim, pretende sair com a vitória: "Para isso, queremos chegar lá e colocar o nosso jogo em prática, para sermos eficazes e capazes de ganhar." Nos leirienses, Vasco Botelho da Costa assume que gostava de ver as bancadas do Magalhães Pessoa mais compostas do que tem sido hábito neste jogo antecipado da 18ª jornada. "Queremos voltar aos bons resultados e seria interessante voltar às grandes casas. Temos tido muito apoio, mas gostávamos de ter o estádio ainda mais cheio", disse o técnico, reconhecendo que a União está "a adaptar-se a uma realidade nova e uma liga muito competitiva".