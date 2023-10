U. Leiria-Tondela, 2-2: Beirões garantem ponto em Leiria no 11.º minuto de descontos 

União de Leiria e Tondela empataram este domingo 2-2, na sexta jornada da Liga Sabseg disputada no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, num empate garantido pelos beirões no 11.º minuto de descontos.

Num jogo muito atribulado, com três grandes penalidades, a União de Leiria pagou caro o recuo depois de ter garantido a vantagem em dois erros do adversário.

O Tondela mostrou-se mais ambicioso na segunda parte e foi recompensado com o bom golo de Roberto no último minuto de descontos.

A primeira situação de perigo foi dos visitantes, num remate de Daniel dos Anjos logo aos quatro minutos, mas o Tondela surgiu em Leiria muito fechado, com três defesas centrais e pouco arrojo na frente.

Com espaço para construir, mas muito pouco inspirada, a União de Leiria desperdiçou o domínio que o adversário lhe concedeu.

A equipa de Vasco Botelho da Costa hesitou muito no último terço do terreno e só chegou ao golo num erro do guarda-redes do Tondela.

Ricardo Silva teve uma saída desastrada a um cruzamento e acertou em Marco Baixinho. Após indicação do VAR, o árbitro Pedro Ramalho assinalou grande penalidade. Zié Ouattara converteu no 1-0 com um remate forte, aos 43 minutos.

O Tondela libertou-se das amarras e não precisou de muito tempo para empatar: Afonso Valente empurrou Rui Gomes na área e, na grande penalidade, Luís Rocha fez o 1-1 aos 56 minutos.

A equipa de Tozé Marreco continuou por cima, mas havia mais uma grande penalidade no guião do jogo.

Aos 67 minutos, Hélder Tavares tentou um corte e acertou em Jordan van der Gaag na grande área. O costa-marfinense Zié Ouattara bisou, convertendo com novo remate forte.

Para os dez minutos finais, o Tondela lançou-se à procura do empate e a União de Leiria recuou muito. Viu o adversário enviar uma bola ao poste e acabou mesmo por consentir o empate, num belo golpe de cabeça de Roberto, no 11.º minuto de descontos.

Jogo no Estádio Municipal de Leiria.

União de Leiria-Tondela, 2-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Zié Ouattara, 43 minutos (grande penalidade).

1-1, Luís Rocha, 56 (grande penalidade).

2-1, Zié Ouattara, 69 (grande penalidade).

2-2, Roberto, 90+11.

Equipas:

- União de Leiria: Kieszek, Zié Ouattara, Tiago Ferreira, Marco Baixinho, Kaká, Afonso Valente (Diogo Amado, 63), Leandro Silva, Jordan van der Gaag (Vasco Oliveira, 89), Lucho Vega (Arsénio Nunes, 63), Leandro Antunes (Valdir Júnior, 79) e Jair da Silva.

(Suplentes: Fábio Ferreira, Arsénio Nunes, Pedro Empis, João Resende, Valdir Júnior, Diogo Amado, Bryan Rochez, Joseph Amoah e Vasco Oliveira).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

- Tondela: Ricardo Silva, Tiago Almeida (Cuba, 79), Abdoulaye Ba, Cícero, Ricardo Alves (Gustavo França, 88), Luís Rocha, Hélder Tavares (Luan Farias, 69), Ceitil (Pedro Maranhão, 79), Yaya Sithole, Rui Gomes (Roberto, 79) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Léo, Jota, Roberto, Cuba, Pedro Maranhão, Lucas Barros, Gustavo França, Lucas Mezenga e Luan Farias).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Abdoulaye Ba (30), Ricardo Silva (41), Luís Rocha (50), Afonso Valente (54), Léo (60), Marco Baixinho (66), Yaya Sithole (75), Leandro Silva (75) e Tiago Ferreira (85).

Assistência: Cerca de 8.112 espetadores.