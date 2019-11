UD Oliveirense-Ac. Viseu joga-se a 22 de dezembro

O encontro entre a UD Oliveirense e o Ac. Viseu, originalmente marcado para o dia 1 de dezembro, vai ser disputado a 22 de dezembro. O clube de Oliveira de Azeméis anunciou ontem que adiou a inauguração do Estádio Carlos Osório para dia 15 de dezembro e que o encontro com os viseenses se disputaria depois dessa data. Agora, ficou a saber-se que a data escolhida para a realização do jogo foi 22 de dezembro.O adiamento da inauguração do remodelado estádio (e consequente adiamento da partida com o Ac. Viseu) deve-se ao atraso no acabamento das obras provocado pelas más condições climatérias dos últimos dias. A estreia em casa da UD Oliveirense acontecerá assim no dia 15, frente ao Penafiel.O clube orientado por Pedro Miguel não joga no seu estádio desde o regresso à 2ª Liga, em 2017/18.