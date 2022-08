UD Oliveirense-Mafra: mira apontada ao triunfo

De regresso à 2ª Liga, o técnico Fábio Pereira destaca a vontade da UD Oliveirense de começar da melhor forma. “Sinto a equipa preparada e motivada. Vamos tentar ter um futebol positivo e atrativo, juntando um bom resultado à qualidade de jogo”, afirmou, esperando um duelo equilibrado com o Mafra: “Vamos encontrar uma equipa experiente nesta Liga, com um bom treinador, que vai querer ter bola também. Esperamos um jogo equilibrado e com duas equipas à procura de ganhar, mas queremos entrar com o pé direito no campeonato.”

Diomande para a defesa

O Mafra anunciou a contratação de Ousmane Diomande. O defesa-central, de 18 anos, chega cedido pelo Midtjylland, adversário do Benfica na Champions. Será a primeira experiência do jovem jogador no futebol profissional. Entretanto, o técnico Ricardo Sousa antevê uma 2ª Liga marcada por uma alta competitividade: “Não podemos facilitar, pois o equilíbrio entre as equipas é uma constante. É com esse propósito que encaramos a época 2022/23 sabendo que da nossa parte tudo daremos para vencer todos os jogos, honrando sempre o clube.”