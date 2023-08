UD Oliveirense-Penafiel, 3-1: equipa da casa mantém liderança da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UD Oliveirense venceu este domingo o Penafiel por 3-1, em jogo da terceira jornada da Liga Sabseg, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, e mantém a liderança na competição.

O Penafiel esteve em vantagem com um golo de Robinho (24'), de grande penalidade, com a UD Oliveirense a chegar ao empate também de penálti, por Zé Pedro (31'), com Schurrle (45'+3) e Gonçalo Negrão (69') a confirmarem a reviravolta e a terceira vitória consecutiva da equipa de Oliveira de Azeméis.

Diogo Brito deu o primeiro sinal de perigo para o Penafiel aos nove minutos, quando surgiu ao segundo poste para cabecear ao lado da baliza de Arthur.

A equipa de Hélder Cristóvão colocou-se em vantagem num penálti convertido por Robinho, aos 24 minutos, que castigou mão na bola de Kazu dentro da área.

Pouco depois, aos 31 minutos, a UD Oliveirense também dispôs de um penálti após falta de Diogo Brito sobre Filipe Alves, com Zé Pedro a restabelecer a igualdade na conversão do castigo máximo.

A fechar a primeira parte, a equipa de Fábio Pereira consumou a reviravolta, quando André Schutte conduziu um contra-ataque na direita para servir Schurrle na área, que rematou com eficácia à baliza do Penafiel (45'+3).

A meio da segunda parte, a UD Oliveirense ampliou a vantagem num golo de belo efeito de Gonçalo Negrão, com um remate forte e colocado a longa distância da baliza de Pedro, aos 69 minutos.

Até ao final da partida, a equipa de Fábio Pereira soube gerir a vantagem conquistada, bloqueando os caminhos do Penafiel até à baliza de Arthur e assegurando um triunfo que permite à UD Oliveirense continuar na liderança da Liga Sabseg.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

UD Oliveirense-Penafiel: 3-1

Ao intervalo: 2-1

Marcadores:

0-1, Robinho, 24'

1-1, Zé Pedro, 31'

2-1, Schurrle, 45'+3

3-1, Gonçalo Negrão, 69'

- UD Oliveirense: Arthur, Casimiro (Gonçalo Negrão, 46'), Guilherme, John Kelechi, Kazu, Filipe Alves (Vasco Gadelho, 82'), Schurrle, Guirassy, Zé Leite (Carter, 82'), Zé Pedro (Duarte Duarte, 88') e André Schutte (João Paulo Queiroz, 63')

(Suplentes: Macedo, Iago Reis, João Paulo Queiróz, Kazu Miura, Duarte, Brandão, Vasco Gadelho, Carter e Gonçalo Negrão)

Treinador: Fábio Pereira

- Penafiel: Pedro Silva, Maga (Vieira, 68'), João Miguel, Diogo Brito, João Silva, Batista, Reko (Jota, 68'), Robinho, André Silva (Rúben Freitas, 68'), Hugo Firmino e Gabriel Barbosa (Chico, 54', e Edu Pinheiro, 79')

(Suplentes: Baldé, Bruno Pereira, Leandro, Suker, Jota, Edu Pinheiro, Chico, Rúben Freitas e Vieira)

Treinador: Hélder Cristóvão

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Reko (25-), Maga (49-), Gonçalo Negrão (53-) e Schurrle (59-)

Assistência: cerca de 1000 espetadores