UD Oliveirense vence e ultrapassa FC Porto B

Em jogo a contar para a 23ª jornada da 2ª Liga, a UD Oliveirense deslocou-se até Vila Nova de Gaia e venceu o FC Porto B por 2-1. Com este triunfo, o conjunto orientado por Pedro Miguel junta-se a Chaves e Ac. Viseu no grupo de equipas com 31 pontos. Os dragões, por seu lado, mantêm os 29 pontos, mas descem para o 13º lugar.





O encontro começou de forma equilibrada, mas os forasteiros rapidamente assumiram as rédeas da partida. Já depois de Agdon ter tudo um falhanço incrível e de Ricardo Silvas ter efetuado duas boas defesas, a UD Oliveirense acabou mesmo por chegar ao golo. Após um bom cruzamento de Ricardo Tavares, Sérgio Ribeiro apareceu solto de marcação e cabeceou para o golo inaugural.Apesar de pouco ter feito até então, os jovens dragões conseguiram reagir e fizeram o empate pouco depois, à passagem do minuto 33. Depois de uma boa jogada individual de João Mário, Musa Yahaya cruzou para o centro da área, onde apareceu Afonso Sousa a encostar para o 1-1 com que se chegaria ao intervalo.A segunda metade da partida voltou a ser dividida, mas o jogo perdeu um pouco de intensidade em relação aos primeiros 45 minutos. Aos 80 minutos, numa altura em que já se adivinhava a divisão de pontos, Fabinho cobrou um livre e encontrou Agdon, que, depois de uma tarde desinspirada, carimbou a conquista dos três pontos para os oliveirenses.Na próxima jornada, o FC Porto defronta o Vilafranquense. Já a UD Oliveirense recebe o Estoril.