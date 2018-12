V. Guimarães B-Ac. Viseu, 2-0: Vimaranenses alcançam primeira vitória em casa

O Vitória de Guimarães B alcançou este domingo o primeiro triunfo caseiro na 2.ª Liga portuguesa, ao vencer o Académico de Viseu por 2-0, com dois golos de Aziz, em jogo da 12.ª jornada.O avançado ganês marcou logo no primeiro minuto, num remate cruzado que Jonas foi incapaz de travar, e bisou num tiro rasteiro, aos 84, num duelo em que os vimaranenses ainda falharam mais sete ocasiões, perante um adversário inoperante no ataque e reduzido a 10 desde os 41, face à expulsão de João Mário.Além de se terem estreado a vencer em casa, os vitorianos encerraram uma série de cinco partidas sem triunfos e subiram ao 15.º lugar, com 13 pontos, enquanto os viseenses averbaram o quarto jogo seguido sem vencer e são oitavos, com 16.Depois do golo no primeiro minuto, o Vitória aproveitou o espaço concedido pela defesa beirã para ameaçar mais golos, sempre por Aziz, num cabeceamento defendido por Jonas (10 minutos) e em remates por cima (12 e 29).Inexistente no ataque, o Académico ficou em inferioridade numérica aos 41 minutos, quando João Mário viu o segundo amarelo, após falta sobre Jorginho, mas apareceu mais intenso na segunda parte, com as entradas de Lucas e Nsor, um dos melhore marcadores da II Liga, com sete golos.Apesar da reação contrária, o Vitória B aproveitou o contra-ataque para ameaçar de novo o golo, em remates de Aziz, aos 53 minutos, de João Correia (57 e 74), e de Castro, ao poste (72), antes de sentenciar o jogo.Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Vitória de Guimarães B - Académico de Viseu, 2-0.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Aziz, 01 minutos.2-0, Aziz, 84.Equipas:- Vitória de Guimarães B: Daniel Figueira, Romain Correia, Phete, Edmond Tapsoba, João Correia, Al Musrati, Rosier Loreintz (Castro, 62), Mimito, Jorginho, Hélder Ferreira (Jefferson Encada, 67) e Aziz (Pedro Raúl, 86).(Suplentes: Tiago Martins, Miguel Magalhães, Reisinho, Castro, Jefferson Encada, Gabriel Justino e Pedro Raúl).Treinador: Alex Costa.- Académico de Viseu: Jonas, Kevin Medina, Fernando Ferreira, André Baumer, João Mário, Latyr Fall, Paná, Ryan (Lucas, 46), Tiago Almeida, Gasilin (Barry, 58) e Rui Miguel (Nsor, 46).(Suplentes: Elísio, Tomé, Pica, Lucas, Luisinho, Barry e Nsor).Treinador: Manuel Cajuda.Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Mário (36 e 41), Aziz (46) e Castro (77). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Mário (41).Assistência: 779 espetadores.