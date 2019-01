V. Guimarães B-Famalicão, 0-1: Triunfo vale comando provisório

Um golo de Fabrício permitiu esta quarta-feira ao Famalicão vencer por 1-0 no terreno do V. Guimarães B e isolar-se, provisoriamente, na liderança da 2.ª Liga, à passagem da 14.ª jornada.O cabeceamento bem colocado do avançado brasileiro, segundo melhor marcador do campeonato, com oito golos, decidiu, aos 22 minutos, uma partida equilibrada, na qual os vimaranenses atacaram mais, fruto da desvantagem, e os famalicenses, bem organizados na defesa, privilegiaram o contra-ataque.Invicto há sete jornadas, o Famalicão passou a somar 33 pontos, em 15 jogos, mais três do que o segundo classificado, o Paços de Ferreira, equipa que tem menos duas partidas realizadas, e mais quatro do que o Estoril Praia, também com 15 jogos, hoje derrotado pelo Penafiel, por 1-0.Enquanto os famalicenses deram mais um passo firme para a subida ao escalão principal, os vitorianos voltaram a ser derrotados, após três jogos sem derrotas, tendo mantido o 14.º lugar, com 14 pontos.Numa primeira parte repartida, o Vitória ameaçou primeiro a baliza contrária, em remates por cima de Hélder Ferreira, aos dois minutos, e Castro, aos 19, enquanto a turma famalicense, mais eficaz, converteu a sua única oportunidade de golo e conteve depois a reação vimaranense, com um quarteto defensivo muito concentrado.Os anfitriões instalaram-se junto da área famalicense após o reatamento, mas só ameaçaram o golo num remate de Al Musrati, aos 49 minutos, ao passo que o Famalicão viu o guardião Daniel Figueira negar-lhe várias vezes o segundo golo nos 15 minutos finais, em remates de Fabrício, Pathé Ciss e Walterson.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Fabrício, 22 minutos.Daniel Figueira, Romain Correia (Reisinho, 79), Phete, Edmond Tapsoba, Ouattara (João Correia, 46), Mimito, Al Musrati, David Sualehe, Castro (Aziz, 63), Hélder Ferreira e Pedro Raúl.(Suplentes: Tiago Martins, Jorginho, Rosier, Reisinho, João Correia, Jefferson Encada e Aziz).Treinador: Alex Costa.Defendi, Alhassane Sylla, Ângelo, Ricardo, Jorge Miguel, Pathé Ciss, Deni Hocko, Fabinho (Filipe Oliveira, 85), Willian (Mendes, 78), Walterson e Fabrício (Anderson, 85).(Suplentes: Gabriel, Eduardo, Capela, Filipe Oliveira, Raphael Guzzo, Mendes e Anderson).Treinador: Sérgio Vieira.Fábio Melo (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alhassane Sylla (28), Ricardo (48) e Walterson (51).2.117 espectadores.