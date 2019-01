V. Guimarães B-Mafra, 1-2: Penálti nos minutos finais deu vitória aos visitantes

O Mafra venceu esta segunda-feira o V. Guimarães B, por 2-1, graças a um penálti convertido por Bruno, aos 89 minutos, em jogo da 19.ª jornada da 2.ª Liga, e subiu provisoriamente ao quarto lugar.Depois de Harramiz ter adiantado o Mafra, aos quatro minutos, e de Hélder Ferreira ter igualado, também de penálti, aos 19, o golo nos instantes finais permitiu à equipa treinada por Filipe Martins alcançar o segundo triunfo seguido e chegar aos 31 pontos, tendo ditado, por outro lado, o terceiro desaire seguido da formação vimaranense, 12.ª, com 20.Num jogo disputado em Felgueiras, os primeiros 20 minutos foram recheados de lances de perigo, com o Mafra a revelar-se eficaz mais cedo, num lance em que Harramiz, isolado por Ministro, rematou forte, sem hipótese para o guarda-redes Daniel Figueira.Depois das ameaças de Hélder Ferreira, aos cinco minutos, e de João Correia, aos 16, os vitorianos empataram num penálti de Miguel Lourenço sobre Aziz, aos 18, que Hélder Ferreira converteu, com um remate para o meio da baliza.A equipa visitante, que recuara em situação de vantagem, voltou a estender-se no terreno e, até ao intervalo, repartiu com os minhotos um duelo aberto, com iniciativa de ambos os lados, mas sem ocasiões.Com um futebol mais direto na segunda parte, o Vitória B dominou mais tempo, com Mimito a falhar uma ocasião clamorosa, aos 78 minutos, mas o Mafra reagiu e chegou ao triunfo num penálti marcado por Bruno, após falta de Hélder Ferreira sobre Harramiz.Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.: 1-1.0-1, Harramiz, 04 minutos.1-1, Hélder Ferreira, 19 (grande penalidade).1-2, Bruno, 89 (grande penalidade).: Daniel Figueira, João Correia (Elias, 68), Romain Correia, Dénis Martins, Huang Wei (Castro, 46), David Sualehe, Al Musrati, Rosier, Mimito (André Almeida, 80), Hélder Ferreira e Aziz.Suplentes: Tiago Martins, Maga, Reisinho, Castro, André Almeida, Gabriel Justino e Elias.Treinador: Alex Costa.: Godinho, Rúben Freitas, Juary, Miguel Lourenço, Ruca, Cuca, Rui Pereira (Pedro Ferreira, 87), Ministro (João Paredes, 71), Bruno (Flávio, 90), Zé Tiago e Harramiz.Suplentes: Raphael, Ventosa, Gui Ferreira, Pedro Ferreira, Flávio, João Paredes e Vinícius Tanque.Treinador: Filipe Martins.: Cláudio Pereira (Associação de Futebol de Aveiro).: Cartão amarelo para Zé Tiago (57) e Hélder Ferreira (88).: cerca de 150 espetadores.