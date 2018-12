V. Guimarães B-Oliveirense, 1-1: Jogo dividido com algumas ocasiões de golo

O V. Guimarães B e a Oliveirense empataram este sábado 1-1, numa partida da 10.ª jornada da 2.ª Liga, com domínio repartido e oportunidades para ambas as equipas, principalmente a visitante, marcarem mais golos.A turma de Oliveira de Azeméis adiantou-se aos 17 minutos, quando Ricardo Tavares converteu um livre no interior da área contrária, depois do guarda-redes Daniel Figueira ter agarrado uma bola atrasada pelo colega Hélder Ferreira, mas os vitorianos igualaram aos 23, num remate forte de João Correia, indefensável para Coelho.Ainda sem triunfos em casa, a equipa treinada por Alex Costa somou o terceiro empate seguido e subiu provisoriamente ao 14.º lugar da tabela, com 10 pontos em 10 jogos, ao passo que a Oliveirense é 10.ª classificada, com 12 pontos em 11 jogos.Com uma atitude ofensiva e um futebol apoiado, as duas equipas ainda estiveram perto de marcar mais golos na primeira meia hora: o vitoriano Bence Biró cabeceou ao lado, aos três minutos, e rematou para defesa de Coelho, aos 29, enquanto a Oliveirense ameaçou num cabeceamento de Agdon à trave, aos sete, e num remate por cima de Ricardo Valente, aos oito.Os minhotos superiorizaram-se no início do segundo tempo, mas sentiram dificuldades para criar perigo, ao contrário da formação treinada por Pedro Miguel, que equilibrou a partir dos 65 minutos e quase marcou num remate de Diogo Sousa à trave, aos 68, e num cabeceamento de Fati, por cima, aos 72.Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Vitória de Guimarães B - Oliveirense, 1-1.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Ricardo Tavares, 17 minutos.1-1, João Correia, 23.Equipas:: Daniel Figueira, Miguel Magalhães, Phete, Edmond Tapsoba, David Sualehe, Rosier Loreintz, Mimito, André Almeida (Aziz, 61), João Correia, Hélder Ferreira (Jefferson Encada, 75) e Bence Biró (Pedro Raúl, 87).(Suplentes: Tiago Martins, Romain Correia, Reisinho, Castro, Jefferson Encada, Aziz e Pedro Raúl).Treinador: Alex Costa.Coelho, Diogo Sousa, Mathaus, Wellington, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Paraíba, Oliveira (Boukassi, 68), Diogo Valente (Alef Manga, 82), Fati e Agdon (Erick Moreno, 68).(Suplentes: Kadu, Diogo Clemente, Boukassi, Sérgio Ribeiro, Érick Moreno, Alef Manga e Matheus).Treinador: Pedro Miguel.Árbitro: Pedro Vilaça (Associação de Futebol de Viana do Castelo).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Daniel Figueira (16), Mimito (20), Ricardo Tavares (59), Phete (69) e Paraíba (76).Assistência: 892 espetadores.