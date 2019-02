V. Guimarães B-Varzim, 0-0: Vimaranenses e poveiros continuam no fundo da tabela

Vitória de Guimarães B e Varzim empataram este domingo 0-0, num jogo da 23.ª jornada da 2.ª Liga em que os vimaranenses dominaram e os poveiros ficaram reduzidos a 10 jogadores, e continuam no fundo da tabela.O varzinista Vasco Rocha foi expulso aos 53 minutos, após duplo amarelo, num encontro com poucas ocasiões de golo para cada uma das partes.A formação vitoriana, sem vencer há sete partidas, continua na zona de despromoção - é 17.ª classificada, com 23 pontos -, ao passo que o conjunto poveiro, há quatro jogos sem triunfos, ocupa o 14.º lugar, com 26.A turma vitoriana dominou os primeiros 20 minutos, com muita posse de bola, e ameaçou a baliza contrária num remate de Al Musrati, aos 13, mas o Varzim respondeu e dispôs dos lances mais perigosos até ao intervalo: um cabeceamento à trave de Rui Pedro, aos 22, e um desvio de Baba Sow ao lado, junto à pequena área, aos 45+1.No início da segunda parte, os locais reassumiram o controlo e ameaçaram o golo pelo recém-entrado Olivares, numa bola travada pelo guardião Emanuel, ao minuto 52, e ainda por Elias, aos 58, já com os poveiros reduzidos a 10 unidades - Vasco Rocha viu o segundo amarelo e foi expulso, aos 53.A formação vimaranense dominou o encontro sem situações claras de golo até aos 80 minutos, altura em que o Varzim, galvanizado na ala direita pela entrada de Payne, começou a subir com perigo à área vitoriana, mas sem conseguir remates enquadrados com a baliza.Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Daniel Figueira, Miguel Magalhães, Phete (Shumpei Fukahori, 80), Edmond Tapsoba, Jorginho, Al Musrati, Rosier (Olivares, 46), Mimito, Hélder Ferreira (André Almeida, 18), Elias e Aziz.(Suplentes: Tiago Martins, Dénis Martins, David Sualehe, Reisinho, Shumpei Fukahori, André Almeida e Olivares).Alex Costa.Emanuel, Mário Sérgio, Silvério, Nélson Agra, Rui Coentrão, Baba Sow (Pavlovski, 64), Vasco Rocha, Estrela, João Amorim, Haman (Ricardo Barros, 70) e Rui Pedro (Payne, 61).(Suplentes: Broetto, Payne, Jeferson, Pavlovski, Nelsinho, Ricardo Barros e Chérif).Fernando Valente.Pedro Vilaça (AF Viana do Castelo).Vasco Rocha (03 e 53), Jorginho (38) e Ricardo Barros (90+3) e Payne (90+5). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Vasco Rocha (53),cerca de 1.000 espetadores.