Varzim-Ac. Viseu, 0-0: Equipas sem argumentos para desfazer nulo

Varzim e Académico de Viseu empataram hoje 0-0, num jogo da 10.º jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado na Póvoa de Varzim, em que ambos os conjuntos evidenciaram dificuldades na finalização.Numa partida sem grandes motivos de interesse, sobretudo na primeira parte, os dois conjuntos cometeram vários erros na construção ofensiva, que fizeram escassear as oportunidades de golo, apesar dos visitantes se revelarem mais rematadores.Com este resultado as equipas mantêm os mesmos lugares na classificação, com os viseenses a seguirem no sétimo lugar, com 15 pontos, enquanto a formação poveira segura o 12.º posto, com 12.O equilíbrio foi visível desde o início do desafio, com os visitantes assumiram uma defesa mais reforçada, e o Varzim a abdicar de um ponta-de-lança, precipitando um encaixe inimigo dos desequilíbrios.O Académico conseguiu, ainda assim, encontrar algumas brechas na defensiva poveira, e num remate de Fall e um cabeceamento de João Mário, chegou a ameaçar o golo, valendo aos locais a atenção do guarda-redes Emanuel.Do outro lado, o Varzim denotava falta de tração e velocidade nos contra-ataques e, além de um par de remates de Ruster, pouco mais fez para merecer outro resultado ao intervalo.O período de descanso acabou por injetar alguma ambição nos dois conjuntos, com a turma de Viseu a surgir mais desinibida, mas a esbarrar no guarda-redes Emanuel, que foi mantendo o nulo com mais duas boas intervenções, aos remates de Tiago Almeida e Fall.Já o Varzim, que tinha o treinador Nuno Capucho na bancada a a cumprir castigo, mudou a estratégia durante o segundo tempo, colocando em campo dois pontas de lança - Stanley e Júlio Alves - que, ainda assim, não conseguiram corrigir a parca vocação atacante da equipa.Mesmo sem deslumbrar, acabou por ser o Académico a ser mais pressionante até ao final, quase arrancando o triunfo, nos últimos minutos, quando Gabriel voltou a pôr à prova eficácia do guarda-redes poveiro Emanuel, que manteve o 0-0.Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.Varzim-Académico de Viseu, 0-0.Equipas:Emanuel, Mário Sérgio, Nélson Agra, Sandro, Rui Coentrão, Estrela, Pavlovski, João Amorim (Baba, 64), Jonathan, Ruster (Stanaley, 54) e Cherif (Júlio Alves, 70).(Suplentes: Broetto, Amian, Júlio Alves, Stanley, Baikoro, Baba e Payne).Treinador: Ricardo Silva.Jonas, Tiago Almeida, Fábio Santos, Baumer, Kevin Medina, Lucas (Luisinho, 67), Fernando Ferreira (Rui Miguel, 85), Latyr Fall, Paná, João Mário (Gabriel, 78) e Nsor.(Suplentes: Elísio, Rui Miguel, Alek Gasilin, Barry, Ryan, Luisinho e Gabriel).Treinador: Manuel Cajuda.: João Bento (AF Santarém).Cartão amarelo para Baumer (5), Estrela (36), Cherif (69), Rui Coentrão (76).Assistência: cerca 1.500 espetadores.