Varzim-Académica, 2-1: Entrada forte vale triunfo poveiro

O Varzim somou este domingo o terceiro triunfo na 2.ª Liga, ao vencer na receção à Académica, por 2-1, em encontro da 9.ª jornada, cujo resultado espelhou a entrada incisiva dos nortenhos. Na Póvoa de Varzim, o avançado colombiano Leonardo Ruiz, aos oito minutos, e o defesa brasileiro Alan Henrique, aos 20, colocaram os lobos do mar em vantagem, amenizada com uma grande penalidade convertida por Zé Castro a favor da briosa, aos 33'.O Varzim somou o quinto jogo sem perder e ascendeu ao sétimo lugar, com 13 pontos, enquanto a Académica manteve a 14.ª posição, com nove pontos, dois acima da zona de despromoção, perdendo pela quarta vez na prova.Os poveiros não poderiam esperar melhor início, inaugurando o marcador logo aos oito minutos, com George Ofosu a assistir Leonardo Ruiz para o sexto golo na temporada. A turma de Coimbra controlava a posse de bola, mas demorou a adaptar-se à postura acutilante dos pupilos de Paulo Alves em transição, cuja entrada desinibida voltou a ser premiada aos 20', na sequência de um canto de Minhoca, correspondido com o primeiro remate certeiro de Alan Henrique na prova.A Académica despertou já com uma desvantagem de dois golos e Filipe Chaby obrigou o guarda-redes Serginho a aplicar-se, aos 23', mas não deixou de ficar exposta às transições rápidas do Varzim, como atestou nova jogada dos locais aos 28, em que George Ofosu 'picou' a bola sobre Mica, embora Leonardo Ruiz tenha falhado a emenda ao segundo poste. Numa falha de marcação dos anfitriões, aos 33, Chaby rematou contra o braço de Pedro Ferreira e conquistou uma grande penalidade convertida com facilidade pelo capitão Zé Castro, que assinou o segundo golo na 2.ª Liga, minimizando as diferenças antes do intervalo.A formação de César Peixoto procurou intensificar o assalto à área poveira na etapa complementar, colocando Hugo Almeida e Donald Djoussé no ataque, mas diminuiu o discernimento com o avanço do relógio e nem sequer chegou a incomodar Serginho. Aproveitando a solidez defensiva, o Varzim tentou eliminar a incerteza no marcador num livre de Chris Nduwarugira (70') e em investidas de Lumeka (88') e Stanley (90+2'), travadas por Mika.Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.2-1.1-0, Leonardo Ruiz, 8 minutos.2-0, Alan Henrique, 20.2-1, Zé Castro, 33.Serginho, João Amorim, Alan Henrique, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Pedro Ferreira, Rui Moreira (Chris Nduwarugira, 68'), Minhoca (Baba Sow, 81'), George Ofosu, Leonardo Ruiz (Stanley, 90') e Levi Lumeka.Ismael Lekbab, Zé Diogo, Chris Nduwarugira, Stanley, Gonçalo Silva, Frédéric Maciel e Baba Sow.Paulo Alves.Mika, Mike, Zé Castro, Silvério, Mauro Cerqueira (Donald Djoussé, 64'), Filipe Chaby, Marcos Paulo, João Mendes, Barnes Osei, Derik Lacerda (Hugo Almeida, 64') e Ki (João Traquina, 71').Tiago Pereira, Hugo Almeida, Leandro, João Traquina, Daniel Mantilla, Donald Djoussé e Arghus.César Peixoto.Sérgio Guelho (AF Guarda).Cartão amarelo para Derik Lacerda (24'), Pedro Ferreira (33'), João Mendes (51'), Mauro Cerqueira (58'), Serginho (76'), Mike (77'), Leonardo Ruiz (77'), Chris Nduwarugira (83') e Lumeka (90+2').cerca de 1.500 espetadores.