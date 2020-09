Varzim-Arouca, 0-0: jogo 'morno' e equipas sem eficácia

Varzim e Arouca empataram esta terça-feira, 0-0, em partida da terceira jornada da 2.ª Liga, onde os dois conjuntos, apesar de terem criado algumas oportunidades, não conseguiram ter inspiração na finalização.

Os arouquenses até foram, globalmente, superiores, desenhando mais chances para desfazer o nulo, mas não conseguiram superar um Varzim que fez da coesão defensiva o seu maior trunfo.

Com este resultado, os poveiros, que ainda não sofreram golos, ocupam, à condição, o quinto lugar da classificação, com 4 pontos, enquanto que o Arouca, que continua sem vencer neste regresso à 2.ª Liga, segue no 13.º posto, com dois.

A partida até começou de forma equilibrada, com remates perigosos de Fatai, do lado dos poveiros, e Leandro, no Arouca, mas acabaram por ser os visitantes a mostrar um futebol mais envolvente, jogando no meio-campo do Varzim, com mais qualidade na circulação, mas encontrando o guarda-redes local, Ricardo, no caminho.

O Varzim respondeu em contra-ataque, e em duas ocasiões, numa arrancada de André Vieira, culminada com um remate ao poste, e num lance idêntico, protagonizado por Yusuf, anulado pelo guarda-redes Victor Braga.

No entanto, foi o Arouca a ser sempre mais contundente, a assinar as melhores chances para inaugurar o marcador, nomeadamente num tiro de Adílio, aos 35, que o guardião Ricardo segurou, impondo o nulo ao intervalo

No segundo tempo, o Arouca voltou a mostrar-se mais espevito nas movimentações ofensivas, e embora não tivesse tão inspirado no capítulo do remate, ainda criou um par de boas oportunidades, por Bukia.

Apesar de pressão dos arouquenses, a defesa local acabou por destacar-se nesta etapa complementar, criando uma barreira intransponível que fez arrastar o nulo até ao final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Arouca, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Rui Silva, Luís Pedro, André Micael, Tiago Cerveira, Diarra (Ibrahima, 89), Tembeng (Rui Moreira, 46), André Vieira (Stanley, 65), Fatai (Lessinho, 76), Yusuf (Irobiso, 76) e George Ofosu.

Suplentes: Isma, Lessinho, Rui Moreira, Ibrahima, Caetano, Michael Douglas, Stanley, Irobiso e Renteria.

Treinador: Paulo Alves.

- Arouca: Victor Braga, Thales, Baço, Brunão, Joel (Júnior Sena, 69), Marco Soares, Bukia, Pedro Moreira, Leandro (Nuno Rodrigues, 83), Adílio e Anthony Blondell (Heliardo, 64).

Suplentes: Fernando Castro, Costa, André Silva, Heliardo, Luíz Gustvo, Yaw Moses, Júnior Sena, Diogo Clemente e Nuno Rodrigues.

Treinador: Armando Evangelista

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tembeng (24), Leandro (81), Marco Soares (82), Nuno Rodrigues (90+1) e Basso (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.