Varzim avança para o TAD com pedido de providência cautelar

O Varzim já formalizou no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) um pedido de arbitragem com providência cautelar, dado o caráter urgente da matéria, em resposta à decisão da Liga em aceitar a inscrição do Leixões na 2.ª Liga.A ação deu entrada no TAD na passada sexta-feira, dia 24, e tem por objeto, em concreto, a "decisão dada a conhecer através do Comunicado Oficial da LPFP n.º 339, publicado em 2022-06-21 e relativa aos processos de candidatura das competições profissionais de futebol à época desportiva 2022/2023."A iniciativa, comojá antecipara, surge na sequência do "conjunto de diligências para consulta dos documentos de suporte a algumas candidaturas, sobre as quais alegadamente pendiam indícios de irregularidades", de acordo com o comunicado do Varzim após o anúncio oficial dos clubes admitidos.A Liga divulgou, há uma semana, a lista de "sociedades desportivas licenciadas para jogarem a temporada 2022-23, nas duas competições profissionais." "Após reunião da Comissão de Auditoria, constituída por dois elementos da Liga Portugal, um da FPF, um dos Sindicato de Jogadores e um da ANTF, todos os clubes conseguiram obter o Licenciamento para 2022-23", anunciou então o organismo.O Varzim entende que o Leixões não cumpre os pressupostos e avança agora para o TAD, com pedido de providência cautelar.