Varzim-Cova da Piedade, 2-1: Triunfo com golo no último suspiro

O Varzim venceu esta quarta-feira o Cova da Piedade, por 2-1, em jogo da 16.º jornada da 2.ª Liga, graças a um golo de Ruster no último lance do encontro.Apesar de os visitantes terem sido mais acutilantes na procura dos golos, acabaram por ser os nortenhos a inaugurar o marcador, numa grande penalidade apontada por Jonathan, aos 44 minutos, a que o Cova da Piedade ainda respondeu, resgatando o empate, aos 57, mas não evitou que os poveiros arrancassem o tento decisivo aos 90+5 minutos.A equipa de Almada até impôs o ritmo, entrando mais forte e criando várias oportunidades para se adiantar, nomeadamente pelos avançados Hugo Firmino e Sami, mas encontraram quase sempre o inspirando guarda-redes Emanuel Novo.O Varzim tentava responder em contra-ataque, mas sem suficiente consistência, acabando por beneficiar de um erro do adversário, quando Ballack rasteirou Ruster na área, para chegar à vantagem, de grande penalidade marcada por Jonathan a um minuto do intervalo.No segundo tempo, o Cova da Piedade tentou minimizar os estragos, repetindo a entrada mais forte, e chegando ao empate, com justiça, num belo remate de Hugo Firmino, aos 57.Embalados pelo tento, os visitantes estiveram perto da reviravolta, perante um Varzim que não disfarça dificuldades em armar os contra-ataques, mas revelava consistência defensiva para segurar a igualdade.E quando empate estava iminente, os minutos de compensação foram fatais para o Cova da Piedade, que aos 90+2 ficou reduzido a dez pela expulsão do central Wyllian e aos 90+5 concederam um canto, que Ruster, de cabeça, desviou para o 2-1 final.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Jonathan, 44 minutos (penálti).1-1, Hugo Firmino, 57.2-1, Ruster, 90+5.Emanuel, Mário Sérgio, Nélson Agra, Jeferson, Payne, Pavlovski, João Amorim (Estrela, 84), Jonathan (Cherif, 76), Ruster, Stanley (Júlio Alves, 68) e Ricardo Barros.(Suplentes: Broetto, Sandro, Nelsinho, Júlio Alves, Baikoro, Estrela e Chérif).Treinador: Fernando Valente.Moreira, Rodrigo Martins, Yan Victor, Willyan, Evaldo, Sorri Mané, Cele (Danilo Dias, 86), Ballack, Miguel Rosa, Hugo Firmino e Sami (Liu, 74).(Suplentes: Anacoura, Gonçalo Maria, Ronaldo, Danilo Dias, Chen, Deng Liu e Liu).Treinador: Hugo FalcãoJoão Matos (AF Viana do Castelo).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yan Victor (18), Stanley (22), Ballack (47), Sorri Mané (56), Wyllian (83 e 90+2) e Ricardo Barros (88). Cartão Vermelho direto para Chen (58, no banco) e por acumulação de amarelos para Wyllian (90+2).cerca 1.000 espectadores.