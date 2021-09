Varzim-Estrela da Amadora, 3-1: vitória poveira com bis de Heliardo

O Varzim conseguiu esta terça-feira a primeira vitória na Liga Sabseg, ao bater o Estrela da Amadora por 3-1, numa partida da sexta jornada, um êxito alicerçado no bis de Heliardo, ainda na primeira parte.

O ponta de lança brasileiro dos poveiros marcou aos oito e 45+4 minutos, através de um penalti, tendo Luís Silva, aos 54, ampliado a vantagem. O Estrela da Amadora ainda reagiu, com um golo de Paulinho, aos 68 minutos.

Com este triunfo inaugural, o Varzim deixou os lugares de descida, e ascendeu ao 14.º posto, com seis pontos, enquanto o conjunto da Amadora desceu para o 15.º lugar, com menos um.

Os nortenhos, necessitados de vencer, entraram mais fortes no desafio e viram a ambição ser premiada com uma madrugadora vantagem, obtida por Heliardo, na sequência de um canto, logo aos oito minutos.

O golo deixou os poveiros em vantagem, que aproveitando alguma passividade inicial dos visitantes, ameaçaram, logo a seguir, o segundo golo, em iniciativas de Murilo e, novamente de Heliardo.

No outro lado, o Estrela da Amadora, só depois de meia hora conseguiu chegar com algum perigo à baliza contrária, através de um livre de Diogo Pinto e um remate de Paulinho.

Mas, já em período de compensação do primeiro tempo, Edu Duarte rasteirou o varzinista Tavinho na área, numa falta que Helidardo, na cobrança, não desperdiçou, assinando o bis e o 2-0 com que se chegou ao intervalo.

O tempo de descanso acabou por fazer melhor à formação da Amadora, que reentrou no jogo a pressionar mais e a dispor cedo de uma boa chance para reduzir, num remate de Miguel Rosa, que o guardião poveiro Tiago Pereira susteve.

Com o maior embalo ofensivo do adversário, o Varzim ganhou espaço para lançar os seus contra-ataques, e aos 54 minutos, numa dessas investidas, chegou ao 3-0, por Luís Silva, numa recarga a um remate inicial de Heliardo.

Apesar da desvantagem vincada, o Estrela não atirou 'a toalha ao chão', e foi em busca da recuperação, reduzindo aos 68 minutos, num bom cabeceamento de Paulinho, e causando mais alguns calafrios aos poveiros, nomeadamente, num lance em que o central Luís Pedro tirou em cima da linha golo um cabeceamento de Madson, fazendo prevalecer o 3-1 final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Estrela da Amadora, 3-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Heliardo, 08 minutos.

2-0, Heliardo, 45+4 (grande penalidade).

3-0, Luís Silva, 54.

3-1, Paulinho, 68.

- Varzim: Tiago Pereira, Luís Pinheiro (Raí Ramos, 46), Luís Pedro, Cássio, João Reis, Luís Silva, André Leão, Zé Tiago (Nuno Valente, 89), Tavinho (Agdon, 74), Heliardo (Lessinho, 89) e Murilo.

(Suplentes: Ismael, Raí Ramos, Lessinho, George Ofosu, Tiago Cerveiro, Zé Carlos, Rego e Agdon).

Treinador: António Barbosa.

- Estrela da Amadora: Vítor São Bento, Sérgio Conceição, Anthony Correia, Matheus Correia, Edu Duarte (André Duarte, 87), Aloísio (Reko, 60), Miguel Rosa, Diogo Pinto, Tipote, Paulinho e Diogo Salomão (Madson, 60).

(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, André Duarte, Reko, Tiago Melo, Bruno Gonçalves, Mamadu Candé, Madson, Chapi e Miranda).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Pinheiro (35), André Leão (50), Tavinho (68), Murilo (71), Anthony Correia (90+4), Reko (90+5)

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.