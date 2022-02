Varzim-Farense, 0-1: algarvios pragmáticos levam a melhor com golo de Pedro Henrique

O Farense arrancou hoje uma preciosa vitória, por 1-0, ao aflito Varzim, em partida em atraso da 16.ª jornada da 2.ª Liga portuguesa de futebol, decidida com um golo de Pedro Henrique.

O avançado brasileiro dos algarvios marcou o tento solitário do jogo aos 19 minutos, desequilibrando um duelo em que os poveiros até tiveram mais posse bola e oportunidades de golo, mas não mostraram o pragmatismo na finalização do adversário, que se revelou também exímio a defender a vantagem.

Com este triunfo, o Farense cava um importante fosso de seis pontos para os lugares perigosos da tabela, subindo ao 14.º posto com 24, enquanto o Varzim se afunda ainda mais no penúltimo lugar, com apenas 14 pontos.

A equipa nortenha sabia que esta partida de acerto de calendário era fundamental para as suas aspirações de permanência na 2.ª Liga, até entrou forte no jogo e, em menos de dez minutos, criou duas boas chances para marcar por Cássio e Nuno Valente.

O Farense, mais encolhido, tinha de recorrer às faltas para travar os ímpetos contrários, e ainda antes do quarto de hora já tinha três jogadores amarelados, embora não se escondendo nas tentativas de contra-ataque.

Foi numa dessas investidas, e logo no primeiro remate enquadrado com a baliza adversária, que os algarvios foram letais, com um belo remate de Pedro Henrique, de fora da área, aos 19 minutos, a inaugurar o marcador.

A formação do Sul ainda aproveitou alguns minutos de desânimo do Varzim para tentar algo mais, mas até ao intervalo foi a equipa da casa a ficar mais perto do empate, embora revelando dificuldades na finalização, fazendo durar a vantagem do Farense até ao intervalo.

O regresso do descanso trouxe uma partida com mais equilíbrio, e oportunidades parte a parte, mas com o avançar do cronómetro o Varzim foi recuperando o ascendente e instalando-se na área dos algarvios.

Tavinho e, mais tarde, George Ofosu tiveram perdidas escandalosas em frente ao guardião do Farense, Defendi, que protagonizou ainda uma série de grandes defesas, sobretudo quando a equipa se viu reduzida a 10 unidades, já aos 79 minutos, após um vermelho direto a Miguel Bandarra.

O Varzim não conseguiu aproveitar essa 'benesse' do adversário, e mesmo acentuando a pressão, mostrava um desperdício atroz na finalização, perante uma coesa equipa algarvia a defender e segurar a preciosa vantagem até ao final.



Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim-Farense, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Pedro Henrique, 19 minutos.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Raí Ramos (Bruno Tavares, 74), André Micael, Cássio, Rego (George Ofosu, 74), André Leão (Rafael Assis, 40), Zé Carlos, Nuno Valente (Luís Silva, 63), Tavinho, João Reis e Heliardo.

(Suplentes: Ismael, Tiago Pereira, Rafael Assis, Tiago Cerveira, Luís Silva, Tiago Torres, Nathan e Bruno Tavares).

Treinador: Pedro Miguel.

- Farense: Defendi, Cláudio Falcão, Robson, Gut (Bura, 46), Miguel Bandarra, Bruno Paz, Fabrício Isidoro (Lucca, 46), Abner, Vasco Lopes (Sylla, 79), Pedro Henrique (Elves Baldé, 59) e Mayambela (Mancha, 83).

(Suplentes: Ricardo Velho, Madi Queta, Bura, Lucca, Elves Baldé, Mica, Tiago, Sylla e Mancha).

Treinador: Vasco Faísca

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Henrique (08), Gut (09), Bruno Paz (12), Cláudio Falcão (20), Nuno Valente (23), Fabrício Isidoro (25), André Leão (39) e Heliardo (78). Cartão vermelho direto para Miguel Bandarra (79)

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.