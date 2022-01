Varzim-Farense adiado por causa de surto de Covid-19

O Varzim-Farense, marcado para a tarde desta quarta-feira, foi adiado devido a um surto de Covid-19 na equipa poveira."O delegado de saúde da Unidade de Saúde Publica da ACeS da Póvoa de Varzim-Vila do Conde, Manuel Monteiro, determinou que todo o plantel e staff do Varzim SC deverá manter-se em 'isolamento profilático/quarentena", informou a Liga Portugal. O mesmo comunicado revela ainda que o período de isolamento durará até ao dia 18 de janeiro e que, neste momento, o Varzim tinha apenas nove jogadores disponíveis. A medida faz com que o embate entre o Varzim e o Chaves, agendado para dia 16 de janeiro, também tenha de ser reagendado.Esta é a segunda vez que este jogo é adiado, isto na medida em que um surto no Varzim já havia provocado a alteração da data inicial (28 de dezembro) da partida. Neste momento, o Varzim ocupa o último lugar da Liga Sabseg, enquanto o Farense é o 16º classificado.