Varzim-Feirense, 0-0: Nulo atrasa as duas equipas

Varzim e Feirense não foram esta segunda-feira além de um empate, sem golos, em partida da 24.ª jornada da Liga Sabseg, em que os dois conjuntos até criaram algumas oportunidades, mas evidenciaram dificuldades na finalização.



A igualdade acabar por não satisfazer as ambições de ambos, com o Feirense a atrasar-se na luta pela subida, seguindo no quinto lugar, com 44 pontos, enquanto os poveiros também marcaram passo, mas na fuga às posições de descida, continuando em penúltimo lugar, agora com 16.

Apesar dessa urgência de pontos do Varzim, que não vence há sete jornadas, foi Feirense a ter uma melhor entrada no jogo, e logo aos quatro minutos esboçou um primeiro aviso à baliza de Ricardo, num remate de cruzado de Steven Petkov, que o guardião poveiro susteve.

Os forasteiros mostravam-se, nesta fase inicial, mais pressionantes, mas apesar da maior presença na área varzinista, não conseguiam criar grandes oportunidades de perigo, acabando por se expor, paulatinamente, aos contra-ataques dos poveiros.

A equipa de Pedro Miguel ia conseguindo algumas aproximações contundentes, mas tal como o adversário, mostrava dificuldades na finalização, sendo que o melhor que conseguiu foi um desvio de Tavinho, de ângulo difícil, que embateu no poste, mantendo o nulo até ao intervalo.

No arranque da segunda metade, os 'fogaceiros' repetiram a boa entrada, e em menos de cinco minutos tiveram duas boas chances, num remate de João Paulo desviado por Ricardo, e num cabeceamento de Ícaro, que ainda embateu na barra.

Mas, tal como na etapa inicial, o Varzim foi reagindo e também se conseguiu aproximar da baliza contrária, embora não disfarçando dificuldades a finalizar, tendo só nos últimos minutos a melhor oportunidade, num cabeceamento de Traoré, que apesar de isolado, não consegui acertar com a baliza.

Com o jogo partido, o Feirense também chegou a assustar, já ao cair do pano, num desvio de João Paulo, por cima, que acabou por fazer prolongar um nulo, que castiga as duas equipas pela falta de asserto.

Jogo no Estádio do Varzim, na Póvoa de Varzim.

Varzim-Feirense, 0-0.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Leandro, André Micael, Cássio, João Reis (Rêgo, 81), André Leão (Nuno Valente, 81), Zé Carlos (Luís Silva, 68), Zé Tiago, Tavinho (Traoré, 81), Heliardo e Agdon (Murilo, 74).

(Suplentes: Tiago Pereira, Rafael Assis, Nuno Valente, George Ofosu, Murilo, Luís Silva, Rêgo, Tomás Silva e Traoré).

Treinador: Pedro Miguel.

- Feirense: Brígido, João Pinto, Ícaro (Sidnei Lima, 52), Bruno, Diga, João Paulo, Washington, Zé Ricardo (Tiago Dias, 69), Samuel Teles (Latyr, 57), Steven Petkov (Vargas, 69) e Fábio Espinho (Jardel, 69).

(Suplentes: Arthur, Manu, Vargas, Latyr, André Rodrigues, Jardel, Sidnei Lima, Jorge Teixeira e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Carlos (33), Ícaro (37), Agdon (56), Bruno (58), André Leão (75), Luís Silva (80) e Washington (87).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.