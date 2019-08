Varzim-Leixões, 0-1: Golo de Harramiz faz a diferença

O Leixões venceu este domingo o Varzim, 1-0, em jogo da terceira jornada da 2.ª Liga, com o golo de Harramiz, já na segunda parte, a desequilibrar o encontro.O avançado leixonense marcou aos 68 minutos, entregando à equipa de Matosinhos a primeira vitória nesta edição do campeonato, enquanto o Varzim, depois de dois empates consecutivos, sofreu o primeiro desaire na competição, esta época.A primeira parte até teve domínio repartido, apesar de ter sido a formação de Matosinhos a construir os lances mais ameaçadores durante esse período, com os poveiros, em duas ocasiões, a serem salvos pela trave, em remates de Bura e Luís Silva.A resposta do Varzim surgiu por Willian, que depois de falhar o alvo por centímetros, numa primeira tentativa, conseguiu, depois, mais dois remates sucessivos que o guarda-redes do Leixões conseguiu defender.Os visitantes ainda insistiram até ao intervalo, mas não mostraram suficiente acerto para inverter um nulo castigador para ambos os conjuntos, no tempo de descanso.Na segunda parte manteve-se uma toada equilíbrio, mas que foi quebrada aos 68 minutos, quando num livre cobrado por Júnior Sena encontrou a antecipação de Harramiz, que desviou de cabeça para o 1-0.A equipa poveira ainda tentou evitar a derrota, alargando a frente de ataque, mas, de forma tranquila, os leixonenses conseguiram defender a vantagem até ao final.Jogo disputado no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.Varzim - Leixões, 0-1Ao intervalo 0-0.Marcadores:0-1, Harramiz, 68 minutos.Equipas:- Varzim: Isma, João Amorim (Stanley, 70), Luís Pedro, Henrique, Tiago Cerveira, Rui Moreira, Ferreira, Rui Coentrão (Lumeka, 66), Nduwarugira (Minhoca, 69), Ricardo Barros e Willian.(Suplentes: Becker, Augusto, Lumeka, Minhoca, Stanley, Gonçalo e Baba Sow).Treinador: Paulo Alves.- Leixões: Ivo, Rui Silva, João Pedro, Bura, Poloni, Luís Silva, Amine, Braga (Junior Sena, 67), Vítor Bruno (Graça, 72), Rodrigues (Enoh, 52) e Harramiz.(Suplentes: Stefanovic, Enoh, Pana, Alan Jr, Sena, Graça e Monteiro).Treinador: Carlos Pinto.Árbitro: Luís Godinho (AF Portalegre).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Silva (43), Rui Coentrão (45), Poloni (53), Bura (56), Luís Pedro (60), Nduwarugira (65), Minhoca (76) e Enoh (78).Assistência: cerca de 1.500 espetadores.