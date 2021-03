Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Varzim-Leixões, 0-1: Golo madrugador de Joca decide o jogo 'Heróis do Mar' ascendem ao 11.º posto, com 29 pontos, mais 11 do que o Varzim, que continua afundado na zona descida





• Foto: Leixões / Facebook