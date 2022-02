Varzim-Leixões, 1-1: poveiros salvam ponto com golo perto do final

Varzim e Leixões empataram este domingo a um golo, num dérbi da 22.ª jornada da Liga SABSEG, em que os poveiros quebraram o pragmatismo inicial do adversário, arrancando a igualdade ao cair do pano.

Num primeiro tempo de toada dividida, os leixonenses acabaram por ser mais eficazes, adiantando-se no marcador, aos 35 minutos, num livre de Fabinho. Na etapa complementar o Varzim assumiu o controlo do jogo e viu o esforço premiado com o tento do empate, assinado por Cássio, aos 88 minutos.

Apesar de pontuar, a equipa poveira continua em zona de despromoção, no penúltimo lugar, com 14 pontos, enquanto o Leixões segue num bem mais tranquilo 11.º posto, com 27.

O primeiro tempo deste dérbi foi disputado a um ritmo intenso, com o Leixões a mostrar um futebol envolvente, e o Varzim apostado em transições rápidas, que lhe permitiam surgir mais vezes junto à baliza adversária.

Ainda assim, as oportunidades claras não abundavam, com ambas as equipas a sentirem algumas dificuldades na definição final, tentando utilizar a meia distância para tentar chegar ao golo.

O varzinista Agdon foi o primeiro a esboçar uma ameaça, com um remate cruzado, que saiu um pouco lado, enquanto o Leixões respondeu com um tiro de longe de Pastor, mas também sem a melhor pontaria.

O equilíbrio de forças acabaria por ser desfeito aos 35 minutos, num livre que os leixonenses conquistaram no limite da área poveira, e que Fabinho, com um pontapé exímio, converteu de forma direta no 1-0 com que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo, o Varzim respondeu com raça à contrariedade, e desde cedo assumiu o controlo do desafio, fazendo multiplicar as oportunidades junto à baliza do Leixões, mas ora por falta de pontaria, ora pela coesão da defesa contrária, o golo não apareceu.

A equipa visitante, que, na segunda parte, teve num contra-ataque finalizado por Wendel, ao lado, a única oportunidade digna de registo, viu-se obrigada a cerrar fileiras, mas já aos 88 minutos não evitou que o central dos poveiros Cássio, na sequência de um canto, arrancasse o empate.

Já nos descontos, Heliardo ainda chegou a introduzir a bola na baliza do Leixões, mas o lance seria anulado por fora de jogo, impondo o 1-1 no final.



Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Leixões, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Fabinho, 35 minutos.

1-1, Cássio, 88.

Equipas:

Varzim: Ismael, Leandro, Cássio, André Micael, Rêgo (João Reis, 69), Rafael Assis (Tomás Silva, 46), Zé Carlos, Zé Tiago (Lacina Traoré, 83), Murilo (Bruno Tavares, 46), Heliardo e Agdon (Tavinho, 69).

(Suplentes: Tiago Pereira, Nuno Valente, George Ofosu, João Reis, Luís Silva, Bruno Tavares, Tavinho, Tomás Silva e Lacina Traoré).

Treinador: Pedro Miguel.

Leixões: Stefanovic, Nduwarugira, Léo Bolgado, Calasan, Pastor, Ben Hassan (Morim, 90+3), Fabinho, Seck, Kiki (Zag, 86), Wendel (Charles, 90+4) e João Oliveira (Erivaldo, 70).

(Suplentes: Beunardeau, Erivaldo, Charles, Ribeiro, Zag, Gustavo França, Morim e Thalis).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Murilo (05), Léo Bolgado (27), Nduwarugira (67), Zé Tiago (77), Ben Hassan (78), Agdon (90+6 no banco)

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.