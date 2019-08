Varzim-Oliveirense, 0-0: Nulo em jogo equilibrado

Varzim e Oliveirense iniciaram este sábado o percurso na 2.ª Liga, com um empate sem golos, num jogo equilibrado e com poucas oportunidades de golo.A formação da casa entrou mais forte na partida e o primeiro lance de perigo não tardou em aparecer. Logo aos dois minutos, após um cruzamento de William na direita, Stanley rematou forte, acabando a bola por bater no poste.Depois disso, a supremacia dos poveiros manteve-se até a meio da primeira parte, altura em que a Oliveirense começou a recuperar, embora de uma forma tímida e sem dar grande trabalho ao guardião Isma.A segunda parte manteve a mesma toada, com o equilíbrio a continuar a ser a palavra de ordem.Ainda assim, a Oliveirense conseguiu, nos minutos finais, assumir protagonismo com alguns remates à baliza, a maioria sem grande perigo.Já em tempo de descontos, a formação visitante ficou reduzida a dez elementos após a expulsão de Oliveira. No entanto, o nulo manteve-se até final.: Isma, Cerveira, Luís Pedro, Alan Henrique, João Amorim, Pavlovski (Ricardo Barros, 61), Christophe, Rui Moreira, William, Stanley e Filipe Augusto (Lumeka, 76).: Serginho, Lumeka, George, Ricardo Barros, Gonçalo, Rui Coentrão e Pedro Ferreira).: Paulo Alves.: Coelho, Alemão, Michael Douglas (Leandro, 83), Sérgio, Elízio, Fabinho, Filipe Gonçalves, Oliveira, Miguel Silva, Agdon (Serginho, 74) e Marcos (Bouldini, 63).: Bruno Vale, Serginho, Duarte, Bouldini, Leandro, Cláudio e Pedro).: Pedro Miguel.: Dinis Gorjão (Beja).: cartão amarelo para Marcos (11), Agdon (17), Miguel Silva (55), Christophe (71), Oliveira (90+3 e 90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Oliveira (90+3).: Cerca de 500 espetadores.