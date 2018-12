Varzim-Penafiel, 3-4: reviravolta duriense dá vitória na segunda parte

O Penafiel venceu este sábado no reduto do Varzim por 4-3, num encontro da 12.ª jornada da 2ª Liga em que os forasteiros deram a volta ao resultado no segundo tempo.Numa partida emotiva, e com muitos golos, os poveiros até foram melhores no primeiro tempo, mas, após o descanso, os visitantes mostraram maior poder de fogo, conquistando um triunfo que vale subida ao sexto lugar, com 20 pontos, enquanto os locais ficam, à condição em 10.º, com 15.O domínio do Varzim, ao longo da primeira parte, começou cedo a evidenciar-se, com o golo apontado por Jonathan, à passagem do terceiro minuto, na recarga a um livre frontal de Rui Coentrão que José Costa defendeu para a frente.O Penafiel reagiu, aproveitando também alguma passividade defensiva da formação da casa, num lance confuso, em que Pires surgiu isolado e restabeleceu a igualdade, aos sete, mas, aos 35, os poveiros, mais atrevidos, resgataram a vantagem, numa jogada de belo efeito, finalizada por Ruster.A segunda parte começou com domínio avassalador do Penafiel que, em apenas 15 minutos, conseguiu dar a volta ao resultado e construir uma vantagem de dois golos.Um grande remate de Ludovic, aos 53 minutos, selou a igualdade, numa fase em que a linha defensiva do Varzim não esteve bem, permitindo a Pires bisar, aos 55, e a João Paulo, aos 60, colocar o Penafiel a vencer por 4-2.Pouco depois, aos 63 minutos, o Varzim ainda reentrou na discussão do resultado, com um cabeceamento certeiro de Silvério, na sequência de um livre, mas, apesar da pressão exercida até final, o Penafiel não mais largou a vantagem.1-0, Jonathan, 03 minutos.1-1, Pires, 07.2-1, Ruster, 35.2-2, Ludovic, 53.2-3, Pires, 55.2-4, João Paulo, 60.3-4, Silvério, 63.Emanuel, Mário Sérgio, Silvério, Sandro, Amian, Ruster (João Amorim, 58), Estrela (Stanley, 65), Pavlovski, Rui Coentrão, Jonathan (Ruan Teles, 80) e Haman.(Suplentes: Broetto, Ruan Teles, Stanley, Amorim, Baba, Nélson Agra e Chérif)Treinador: Fernando Valente.José Costa, Pedro Lemos, João Paulo, Pedro, Martins, Romeu, Ludovic (Vini, 90+4), Tiago, Vasco Braga (Cristian, 68), Fábio Abreu e Pires (Areias, 84).(Suplentes: Ivo, Leandro, Caetano, Márcio, Vini, Areias e Cristian).Armando Evangelista.José Rodrigues (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sandro (52), Romeu (62) e Areias (86).Cerca de 500 espetadores.